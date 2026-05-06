Lê Xuân Tiền - chàng trai may mắn nhất phim Việt: Hẹn hò toàn mỹ nhân hàng đầu

HHTO - Sáu lần đóng phim, Lê Xuân Tiền đều nên duyên với dàn “người tình màn ảnh” cực xịn xò, toàn những mỹ nhân sáng giá nhất nhì showbiz Việt.

Ngọc Trinh - phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ

Ở bộ phim kinh dị có đề tài về nhan sắc sắp ra mắt ngày 8/5, Lê Xuân Tiền gây tò mò khi kết đôi với đàn chị hơn tuổi Ngọc Trinh. Câu chuyện mở đầu khi họ là một cặp tình nhân bên nhau đã lâu. Vào đúng ngày Thuận (Lê Xuân Tiền) cầu hôn Thanh (Ngọc Trinh) thì bi kịch ập đến. Anh chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để cứu anh, Thanh dấn thân vào hành trình nhiều đánh đổi mạo hiểm tại một bệnh viện ma quái và hẻo lánh.

Từng thích nét diễn của Ngọc Trinh ở phim trước của cô, Lê Xuân Tiền càng ấn tượng với tinh thần chuyên nghiệp, hết mình của người đẹp ở dự án này. Lê Xuân Tiền khen đàn chị cởi mở, luôn biết cách giúp anh cảm thấy thoải mái, không áp lực, đồng thời khéo léo nâng đỡ cảm xúc cho đối phương ở các cảnh quay chung.

Ninh Dương Lan Ngọc - phim Gái Già Lắm Chiêu 2-3, Cô Gái Từ Quá Khứ

Xuất thân từ người mẫu, Lê Xuân Tiền bước vào điện ảnh qua hai phần 2 và 3 của thương hiệu điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu, cùng cơ duyên diễn cặp với Ninh Dương Lan Ngọc. Dù chênh lệch cả về tuổi tác, kinh nghiệm diễn xuất lẫn tên tuổi, họ kết đôi đầy ăn ý, bùng nổ chemistry từ visual đến diễn xuất, tạo nên cặp đôi “máy bay - phi công” đáng nhớ trên màn ảnh.

Nhiều năm trước, Lê Xuân Tiền từng chia sẻ Ninh Dương Lan Ngọc là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của anh. Cô luôn “tưng” và giàu năng lượng trên phim trường, cổ vũ ê-kíp lấy lại tinh thần sau những giờ quay mệt nhọc. Sau ba lần yêu nhau trên phim, Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ tình bạn thân thiết ngoài đời.

Trâm Anh - phim Trại Hoa Đỏ

Ở phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Victor Vũ, Lê Xuân Tiền vào vai Bách, đội trưởng đội cảnh sát điều tra án mạng bên hồ, Trâm Anh đảm nhận vai nữ chính Vỹ - cô gái có quá khứ đầy bí ẩn. Suốt hành trình ấy, Vỹ có lúc là nạn nhân cần bảo vệ, có khi trở thành nghi phạm gây án.

Dù hai nhân vật không có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của một cặp đôi, Lê Xuân Tiền và Trâm Anh vẫn có nhiều cảnh diễn chung ăn ý. Cùng xuất thân là người mẫu, họ tạo nên hình ảnh đôi lứa xứng đôi trong khung cảnh đầy liêu trai của núi rừng Bảo Lộc.

Đoàn Thiên Ân - phim Nụ Hôn Bạc Tỷ

Trong bộ phim chiếu Tết năm 2025 đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, nam thần phim Việt có dịp hợp tác với Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân, tạo thành cặp đôi hoàng tử - lọ lem đầy ngọt ngào. Lần đầu làm việc chung, Lê Xuân Tiền ấn tượng vì người đẹp Gen Z có giọng thoại đẹp bẩm sinh cùng sự nắm bắt cảm xúc nhạy bén, chân thật. Còn Thiên Ân dành lời khen cho tính cách ga-lăng của người yêu màn ảnh.