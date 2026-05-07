Sau Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành lại nhận tiếp vai phản diện tên Dũng?

HHTO - Những tưởng Lương Thế Thành sẽ tạm tránh xa vai phản diện sau bộ phim "Bóng Ma Hạnh Phúc" nhưng hóa ra vai diễn tiếp theo của anh vẫn khiến khán giả ức chế, lại cũng tên là Dũng.

Có thể nói trong sự nghiệp diễn viên của Lương Thế Thành, vai Hoàng Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc là cột mốc đáng nhớ. Sau hàng loạt vai tốt bụng hiền lành thậm chí khù khờ, Lương Thế Thành biến hình sang kẻ phản diện mưu mô, xảo trá cực kỳ thành công. Kết quả là anh khiến khán giả phẫn nộ cực độ, liên tục tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên để mắng mỏ chỉ trích khiến Lương Thế Thành chỉ còn biết năn nỉ mọi người hãy kiên nhẫn chờ đến tập cuối để xem Dũng phải trả giá.

Khán giả liên tục ức chế với Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Những tưởng sau nhiều lần than khổ vì vai Hoàng Dũng quá đáng ghét, khiến anh mất đi nhiều fan thì Lương Thế Thành sẽ tránh xa vai phản diện một thời gian. Ai ngờ trong dự án kế tiếp - phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc, anh lại đóng vai Dũng và nhiều khả năng cũng thuộc tuyến phản diện.

Lương Thế Thành lại đóng vai Dũng khác.

Dũng là quý ông thành đạt, là chồng của quý bà giàu có quyền lực Sắc (Hồng Ánh), nhưng đồng thời lại có mối quan hệ mờ ám với vũ nữ xinh đẹp Cầm Thanh (Thanh Hằng). Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành đã có chuyện tình tay ba đầy kịch tính và sang phim mới, nam diễn viên tiếp tục đứng giữa hai người phụ nữ, là nguyên nhân gây ra bao mâu thuẫn rắc rối.

Khán giả kêu trời vì hai vai trùng hợp của Lương Thế Thành.

Vì thế, nguy cơ Lương Thế Thành tiếp tục bị khán giả ghét bỏ là rất cao. Chưa kể anh cũng có áp lực phải thể hiện được diễn xuất đa dạng, khắc họa được hai nhân vật khác nhau dù có nhiều điểm tương đồng. Còn netizen chỉ biết than trời rằng một Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc là đủ khiến người xem bức xúc ức chế, lại thêm Dũng phiên bản nâng cấp ở Mesdames Thanh Sắc thì cấp độ tức giận phải tăng gấp đôi.