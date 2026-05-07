Sao nữ Hoa ngữ đang thăng hạng tên tuổi lại bị tố có thái độ làm việc hời hợt

HHTO - Liệu drama “làm việc cẩu thả” có khiến danh tiếng sao nữ này bị ảnh hưởng, khi cô đang có nhiều phim chờ ngày lên sóng?

Nếu nói về nữ diễn viên Hoa ngữ có những biến chuyển ngoạn mục về ngoại hình cũng như danh tiếng, mọi người sẽ gọi tên Lư Dục Hiểu. Từng bị chê cười vì nhan sắc kém nổi trội, dáng đi kỳ cục, làm nữ chính mà mờ nhạt hơn cả vai quần chúng… thì Lư Dục Hiểu đã chăm chỉ giảm cân, tập luyện khắc phục dáng đi, thay đổi style trang điểm và ngày càng xinh đẹp hơn thấy rõ.

Lư Dục Hiểu được khen ngày càng xinh đẹp.

Năm ngoái, cô có phim Yết Hí rất được yêu thích và hiện giờ, khán giả đang chờ phim ngôn tình Chiết Ánh Trăng phát sóng. Lư Dục Hiểu còn đang quay phim cổ trang Sao Không Chung Thuyền Sang Sông và thị phi bắt đầu bùng nổ từ đâu.

Netizen soi được một cảnh quay, Lư Dục Hiểu cầm dao uy hiếp Đàn Kiện Thứ nhưng lại kề cán dao vào cổ bạn diễn. Khi phát hiện ra sai sót này, nữ diễn viên nhanh chóng xoay ngược lưỡi dao và im lặng diễn tiếp.

Cô đang quay phim Sao Không Chung Thuyền Sang Sông.

Cư dân mạng cho rằng Lư Dục Hiểu cần thông báo để đoàn làm phim tiến hành quay lại. Bởi giả sử cảnh này được sử dụng và phát sóng thì cả ê-kíp sẽ bị chỉ trích là cẩu thả. Từ đó mà Lư Dục Hiểu bị soi thêm nhiều chi tiết bất ổn khác: Như là nhiều lần đang diễn thì bật cười hoặc không tập trung, gây ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn diễn và phải quay lại, nhấn nút thích một video ghép cặp cô với Đàn Kiện Thứ như muốn “xào couple”.

Nữ diễn viên vướng nghi vấn làm việc thiếu nghiêm túc.

Mới đây nhất, mạng xã hội lại có tin đồn khi quay Yết Hí, Trần Tinh Húc và cả đoàn đã phải chờ Lư Dục Hiểu suốt 7 tiếng đồng hồ vì cô bận công việc cá nhân nên lịch quay phim liên tục phải thay đổi. Hàng loạt chi tiết, dù chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng cũng đủ để danh tiếng của Lư Dục Hiểu bị ảnh hưởng. Bởi khán giả không thể nào yêu thích một nữ diễn viên đang lên, chưa phải sao hạng A nhưng đã có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng và thiệt hại đến cả phim.