Netizen nói về lần đầu Jisoo đến Met Gala: Tưởng kỳ cục nhưng đẹp tựa tranh Monet

HHTO - Jisoo trong lần đầu đến Met Gala 2026 đã lọt Top 13 người nổi tiếng có tạo hình đẹp nhất. Tại Hàn Quốc, Knet chê mái tóc kỳ cục, người lại khen hết lời vì độ "lồng lộn vượt mong đợi".

Nói về lần đầu tiên đến Met Gala, Jisoo thừa nhận cô thấy hơi hồi hộp. Cô mặc chiếc đầm được thiết kế riêng bởi Jonathan Anderson - giám đốc sáng tạo đương nhiệm của Dior. Theo tạp chí Vogue, trang sức Jisoo đeo được lấy từ bộ sưu tập cao cấp năm 1905 của Cartier và bộ sưu tập mới Grain de Café.

Những lo lắng về tạo hình quá đơn điệu từ người hâm mộ đã được xóa nhòa ngay khi Jisoo xuất hiện. Phần lớn dân mạng đều đánh giá cô "lồng lộn hơn mong đợi", khen ngợi sự đầu tư của Dior và Cartier cho nàng đại sứ.

Chiếc đầm hở lưng được làm từ chất liệu gazar, thêu họa tiết tinh xảo tựa như khu vườn với những bó hoa nhỏ như được vẽ bằng nét cọ trên vải. Trang phục này được lấy cảm hứng từ trường phái nghệ thuật Ấn tượng - cũng là phong cách Dior theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử thương hiệu.

Cận cảnh chi tiết trên chiếc váy của Jisoo được Dior công bố.

Các tạp chí thời trang như ELLE, L'Officiel... phân tích, Jonathan Anderson lấy cảm hứng từ nét đặc trưng của trường phái Ấn tượng, tái cấu trúc chúng thành kiểu dáng hiện đại cho bộ sưu tập mới nhất của Dior.

Dường như Anderson đã mở rộng luận điểm này khi chuẩn bị trang phục đến Met Gala lần đầu tiên cho Jisoo - tại đó, thời trang cao cấp không chỉ là "cái quần cái áo" mà còn là phương tiện truyền tải lịch sử nghệ thuật - theo sát "đề bài" từ Met Gala 2026.

Giới mộ điệu liên tưởng trang phục của Jisoo đến nét vẽ trong tranh Monet. Người hâm mộ cũng sử dụng những bức họa của ông để khen ngợi tạo hình tinh tế, giàu tính nghệ thuật của Jisoo.

Tại Hàn Quốc, Jisoo cũng như các thành viên BLACKPINK phủ kín bảng thịnh hành và chủ đề nóng trên khắp diễn đàn, nền tảng. Một số Knet không thích mái tóc của cô, cho rằng nhìn ảnh trông "kỳ cục". Tuy nhiên, không ít netizen khen ngợi kiểu tóc cầu kỳ mang hơi hướng Á Đông rất hợp với chiếc váy và lớp trang điểm của Jisoo.

"Lúc đầu mình cứ nghĩ bộ đồ của Jisoo trông kỳ cục, nhưng nhìn tổng thể thì thấy cô ấy mặc rất đẹp. Không nhưng mà, nói thật, lúc nãy nhìn ở độ phân giải thấp thì thấy nó không đẹp lắm."

"Trông giống như một bức tranh trường phái Ấn tượng mang hơi hướng của Monet từ cách phối màu, họa tiết hoa và kỹ thuật chấm màu (seurat)."

"Dior làm á, tuyệt, yêu Dior."

"Sao tóc thò ra như ăng-ten thế."

"Sang trọng, lộng lẫy hơn tôi tưởng. Quá đẹp!"

"Kiểu tóc thú vị đấy."

"Trông như nàng tiên vậy, lớp trang điểm đẹp tuyệt vời."

Tạo hình của Jisoo được khen đẹp hơn trong video dù là máy chất lượng thấp hay cao.

Jisoo đổi qua chiếc váy trắng bồng bềnh khi dự after party của Met Gala 2026. Tạo hình này cũng được fan và giới mộ điệu chấm điểm cao. Cô được khen xinh đẹp như nàng tiên hoa. Chị cả của BLACKPINK là một trong 13 người nổi tiếng được tạp chí ELLE US liệt kê trong top mặc đẹp nhất tại Met Gala năm nay.