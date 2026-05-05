Sao nam sáng giá nhất show hẹn hò Single's Inferno 4 bị tố bạo lực học đường

HHTO - Một luật sư cáo buộc sao nam sáng giá nhất Single's Inferno 4 - Kook Dong Ho từng cùng bạn gái bạo lực học đường cô trong quá khứ. Bài viết với những tình tiết gây sốc ghi nhận tới 6 triệu lượt truy cập chỉ trong chưa đầy 1 ngày đăng tải.

Ngày qua, Kook Dong Ho - người chơi nổi tiếng từ show hẹn hò Single’s Inferno 4 trở thành tâm điểm bàn tán vì một bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter). Chủ tài khoản là luật sư Lee Yu Rim, tự nhận mình là nạn nhân và tố cáo Kook Dong Ho từng có hành vi bạo lực học đường.

Người này cho biết từng bị bắt nạt thời đi học bởi một nhóm “đầu gấu”, trong đó bạn gái cũ của Kook Dong Ho được cho là người cầm đầu. "Bạn gái của Kook Dong Ho đã sai bạn bè đánh vào đầu tôi bằng vợt cầu lông, ghim đinh vào ghế của tôi khi tôi đi vệ sinh trong giờ giải lao và dán keo siêu dính vào tủ đựng đồ của tôi khiến tôi không thể mở được." - Người này mô tả chi tiết về các hành vi bạo lực. Lee Yu Rim khẳng định Kook Dong Ho biết rõ sự việc nhưng không ngăn cản, thậm chí còn tỏ ra thích thú.

“Trong khi anh ta xuất hiện trên truyền hình (Single's Inferno 4), tôi đã sống trong địa ngục.” - cô viết.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, bài viết này đã đạt hơn 6 triệu lượt xem. Sau khi vụ việc được công khai, người tố cáo cho biết cô nhận được cuộc gọi từ phía công ty quản lý của Kook Dong Ho.

"Họ nói rằng anh ta thậm chí còn không biết tôi là ai. Điều đó chẳng phải hiển nhiên sao? Kẻ gây hại làm sao có thể nhớ được nạn nhân của mình? Nhưng thực tế là nạn nhân phải chảy nước mắt máu suốt cả cuộc đời và không thể quên nổi ba chữ cái trong tên của kẻ gây hại." - Nữ luật sư bày tỏ sự phẫn nộ.

Hơn 20 tiếng sau, Kook Dong Ho lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc qua Story Instagram. Thí sinh Single's Inferno 4 khẳng định các thông tin đang lan truyền “hoàn toàn không có cơ sở” và cho rằng lập luận của phía tố cáo mang tính suy diễn.



“Những nội dung sai sự thật đang gây tổn hại nghiêm trọng đến tôi và những người xung quanh” - Kook Dong Ho nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu người tố cáo phải đưa ra lời xin lỗi.

Công ty chủ quản của sao nam này cũng phát đi thông báo chính thức. Đơn vị này cho biết đã tiến hành kiểm tra nội bộ và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu liên quan đến bạo lực học đường trong quá khứ của nghệ sĩ. Họ khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý mạnh mẽ đối với hành vi lan truyền thông tin sai lệch.

Ở chiều ngược lại, luật sư Lee Yu Rim tiếp tục có động thái cứng rắn. Nữ luật sư tuyên bố sẽ công bố thêm bằng chứng nếu không nhận được lời xin lỗi chính thức: “Với tư cách là một luật sư, tôi không thể để bản thân bị coi là kẻ vu khống hay là người lợi dụng Kook Dong Ho để quảng bá cho công ty luật của mình. Nếu không có lời xin lỗi, tôi sẽ công khai toàn bộ tài liệu để chứng minh sự thật.”

Cô này thậm chí còn công khai thêm loạt ảnh của người được cho là bạn gái cũ của sao nam với lời nhắn: "Dong Ho phủ nhận việc biết có người tên Moon Oh Hye tồn tại đúng không? Để tôi cho anh xem mặt cô ấy. Anh thực sự không biết người này sao?".

Đáng chú ý, đội ngũ sản xuất chương trình điều tra của đài SBS Curious Story Y đã công khai liên hệ với người tố cáo để thu thập thông tin. Trong khi đó, phía Netflix - đơn vị sản xuất Single’s Inferno cho biết đây không phải vấn đề mà họ có thể xác nhận.

Khán giả Single's Inferno ban đầu tỏ ra hoài nghi về cáo buộc này do profile danh giá cùng hình tượng tử tế của nam thí sinh này xây dựng trong chương trình hẹn hò. Tuy nhiên, khi nữ luật sư liên tục đưa ra các lập luận chi tiết và tuyên bố có bằng chứng, dư luận dần đổi chiều.

K-netz gọi đây rất có thể là phiên bản đời thực của The Glory. "Nạn nhân của bạo lực học đường quay trở lại với tư cách là luật sư đại diện của một công ty luật chuyên bảo vệ nạn nhân và bình tĩnh hạ gục kẻ gây án. Thật ngầu, cứ như trong phim vậy!" - một tài khoản repost.

