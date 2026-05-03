Khán giả Việt "bị chặn" xem phim Hàn trên các nền tảng quốc tế, nguyên nhân do đâu?

HHTO - Bị "nhà chuột" Disney+ đưa ra "ngoài lề", khán giả Việt lại chưng hửng khi phát hiện hàng loạt phim Hàn mới trên Netflix bỗng dừng cập nhật hoặc "biến mất".

Tóm tắt nhanh: - Khán giả Việt đột nhiên không thể xem hàng loạt phim Hàn đang chiếu trên Netflix, phải "lách luật" bằng cách đổi VPN. - Hệ thống chăm sóc khách hàng của Netflix phản hồi về nguyên nhân có liên quan đến yêu cầu pháp lý. - Cơ hội cho các nền tảng nội địa (mua bản quyền) nhưng gặp khó với các series phim gốc.

Thời gian gần đây, Netflix tại Việt Nam đột ngột ngừng cập nhật một số bộ phim đang chiếu; điển hình như Phantom Lawyer (Văn Phòng Luật Sư Shin I Rang/ Luật Sư Bóng Ma) dừng ở tập 12/16. Loạt phim Hàn mới như We Are All Trying Here (Cuộc Chiến Trong Chúng Ta), Sold Out On You (Hôm Nay Lại Bán Hết)... bị "bay màu" với IP Việt Nam.

Khán giả Việt đặt dấu hỏi vì sự biến mất bất thường này. Một số người dùng bày tỏ thất vọng vì đã trả phí hằng tháng nhưng không thể xem nội dung mình muốn, hoặc phải "lách luật" bằng cách đổi VPN. Theo chia sẻ của dân mạng, bộ phận chăm sóc khách hàng của Netflix trả lời rằng các nội dung mới đang ngừng cập nhật do các yêu cầu về pháp lý hiện hành.

Phản hồi được cho là từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Netflix đối với sự "mất tích" của các bộ phim Hàn mới tại Việt Nam.

Cuối năm 2024, Netflix xác nhận không cung cấp các chương trình truyền hình thực tế tại thị trường Việt Nam. Tài khoản Instagram chính thức của nền tảng này (Netflix Việt Nam) đã ngừng cập nhật nội dung mới từ đầu năm 2024, đồng thời hạn chế hẳn việc quảng bá các series gốc.

Đến nay, Việt Nam lại nằm ngoài vùng cập nhật một số phim mới của Netflix, làm dấy lên nghi ngại "ông lớn" này sẽ dần rút khỏi thị trường nội địa trong tương lai gần. Những trở ngại mà nền tảng này gặp phải có thể chính là những rào cản khiến những nền tảng OTT quốc tế khác chưa chọn thị trường Việt Nam là "vùng đất hứa".

Disney+ có nhiều series phim được khán giả Việt ủng hộ lớn như Moving, Tempest hay gần nhất là Perfect Crown. Nhưng đến nay, thị trường Việt Nam vẫn chưa nằm trong phạm vi cho phép sử dụng dịch vụ của "nhà chuột". Trường hợp từ Netflix khiến một số khán giả lo rằng Disney+ sẽ khó cân nhắc mở rộng quy mô.

Đây sẽ là cơ hội cho nền tảng nội địa? Có thể, xét trường hợp của Phantom Lawyer, trong khi Netflix ngừng cập nhật thì 2 nền tảng Việt là VieON và FPT Play vẫn phát sóng song song đúng lịch. Tuy nhiên, không phải bộ phim "ăn khách" nào cũng được mua bản quyền. Các "ông lớn" như Netflix, Disney+... đang cạnh tranh nhau sản xuất nội dung gốc (series phim gốc) - điều này chẳng khác nào khán giả Việt bị cho "ra rìa" nếu các nền tảng này rút khỏi thị trường Việt Nam.