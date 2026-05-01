"Điều khoản Taylor Swift" giúp giới nghệ sĩ hưởng lợi hàng trăm triệu đô la

HHTO - Việc Universal Music Group (UMG) bán một phần cổ phần tại Spotify không chỉ là động thái tài chính đáng chú ý, mà còn bất ngờ mở ra khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đô la cho giới nghệ sĩ. Đằng sau cú “chia tiền” hiếm có này là một điều khoản đặc biệt được Taylor Swift đưa vào hợp đồng từ năm 2018.

Ngày 29/4 vừa qua, Universal Music Group (UMG) chính thức công bố kế hoạch bán 50% cổ phần sở hữu tại nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify. Quyết định này không chỉ nhằm mục đích tối ưu hóa giá trị cổ phiếu của tập đoàn mà còn mở đường cho một đợt chi trả lợi nhuận quy mô lớn dành cho các nghệ sĩ thuộc hệ thống UMG, xuất phát từ một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào năm 2018.

Theo báo cáo tài chính Quý 1/2026, UMG hiện nắm giữ khoảng 6,48 triệu cổ phiếu, tương đương 3,1% cổ phần tại Spotify. Việc thoái vốn một nửa số cổ phần này ước tính mang về khoảng 1,4 tỷ đô la (tương đương 36 tỷ đồng) dựa trên giá trị thị trường hiện tại.

Đáng chú ý, thông cáo từ Universal Music Group xác nhận rằng theo chính sách thù lao của công ty, các nghệ sĩ sẽ được nhận một phần nguồn thu từ việc bán cổ phần này. Mặc dù con số phần trăm cụ thể chưa được tập đoàn tiết lộ, nhưng các chuyên gia phân tích ngành dựa trên tham chiếu từ các thương vụ tương tự trong quá khứ dự đoán mức chi trả có thể dao động từ 20% đến 25%. Nếu con số này được xác thực, cộng đồng các nghệ sĩ trực thuộc có thể nhận được khoảng 280 triệu đến 350 triệu đô la tiền lợi nhuận.

Nguồn gốc của đợt chi trả "hào phóng" này bắt nguồn từ bản hợp đồng lịch sử giữa Taylor Swift và UMG ký kết vào năm 2018. Tại thời điểm đó, nữ nghệ sĩ đã đàm phán một điều khoản yêu cầu UMG phải chia sẻ lợi nhuận cho tất cả nghệ sĩ trong hệ thống nếu tập đoàn bán cổ phần tại Spotify.

Đáng chú ý, đây là khoản chi trả không khấu trừ. Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ sẽ nhận được tiền trực tiếp mà không bị trừ vào các khoản nợ chi phí sản xuất, quảng bá hay tiền tạm ứng còn tồn đọng với hãng đĩa. Chính sách này từng được Sony Music áp dụng và Taylor Swift đã quyết tâm đưa nó trở thành tiêu chuẩn bắt buộc khi ký hợp đồng với UMG. Điều khoản này của Taylor Swift đã tạo nên một "tấm khiên" bảo vệ quyền lợi tài chính cho các nghệ sĩ và những người chưa thu hồi được vốn đầu tư.