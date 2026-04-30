Billie Eilish úp mở về album mới, sẽ bắt tay với đạo diễn Avatar làm phim 3D

HHTO - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí ELLE, Billie Eilish không chỉ hé lộ album phòng thu thứ tư đã hoàn thiện hơn một nửa, mà còn chia sẻ thẳng thắn về hành trình làm nhạc, mối quan hệ bền chặt với anh trai Finneas O'Connell.

Trong bài phỏng vấn độc quyền mới nhất với tạp chí ELLE ngày 28/4, Billie Eilish đã khiến cộng đồng người hâm mộ “dậy sóng” khi tiết lộ album phòng thu thứ tư (tạm gọi là: #BE4) đã hoàn thiện hơn một nửa. Cô cũng thẳng thắn lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn rạn nứt với anh trai.

Thay vì nghỉ ngơi sau đợt quảng bá rầm rộ cho album Hit Me Hard and Soft, nữ ca sĩ chọn cách quay trở lại phòng thu ngay lập tức để bắt đầu dự án tiếp theo.

Trong bài phỏng vấn, cô chia sẻ rằng khoảnh khắc yêu thích nhất trong quá trình làm nhạc chính là ngồi trong xe hơi, nghe đi nghe lại những bản demo trên đường đến nhà anh trai Finneas. Trước những lo ngại từ người hâm mộ về việc Finneas không còn xuất hiện thường xuyên cùng nữ ca sĩ trên sân khấu, Billie cũng thẳng thắn lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn rạn nứt. Cô khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ ngừng đồng hành cùng nhau.”

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng trải lòng về phong cách thời trang rộng thùng thình gắn liền với mình trong những năm đầu sự nghiệp. Billie Eilish thừa nhận từng có một mối quan hệ “rất độc hại” với cơ thể, đi kèm với các vấn đề về ăn uống. Những chiếc áo rộng khi ấy mang lại cho cô cảm giác nhẹ nhõm, như một lớp bảo vệ.

Đồng thời, Billie cũng nhận ra bản thân từng chịu ảnh hưởng của những định kiến giới: Cô không muốn bị nhìn nhận là nữ tính, và vì thế gắn với sự yếu đuối, một suy nghĩ mà chính cô sau này cho là không đúng.

Về kế hoạch tương lai, thông tin đáng chú ý nhất có lẽ là màn hợp tác giữa Billie và đạo diễn huyền thoại James Cameron (cha đẻ của Avatar và Titanic). Cả hai đã cùng bắt tay thực hiện bộ phim tài liệu hòa nhạc 3D mang tên Hit Me Hard and Soft: The Tour, dự kiến ra rạp vào tháng 5 này.

James Cameron không ngớt lời khen ngợi Billie là một “kiến trúc sư và nguồn lực sáng tạo” thực thụ cho các show diễn của mình. Bộ phim hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác rực rỡ, giúp khán giả như được đứng sát sân khấu, nơi Billie biểu diễn khắp nơi để kết nối với người hâm mộ.