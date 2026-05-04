Perfect Crown: Byeon Woo Seok diễn mắt được khen nhưng bớt hay vì nhà đài làm gì?

HHTO - Không phải đến bây giờ mới bất ổn, đây là "điểm sai sai" có từ trước cả khi "Perfect Crown" (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) lên sóng.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Sau cảnh "Mercedes cứu Bugatti", Byeon Woo Seok góp thêm một phân đoạn ấn tượng mạnh ở tập 8 của Perfect Crown. Đó là cảnh anh ôm Seong Hui Ju (IU) bật khóc khi nghe tin cô tỉnh dậy sau vụ bị trúng độc.

Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) vội gặp vợ đến nỗi không chờ nổi thang máy mà leo thang bộ đến phòng bệnh. Anh mở cửa, đứng lặng vài giây rồi lao đến ôm chặt cô, mắt dần đỏ hoe, giọng run run vừa nói vừa rơi nước mắt.

Phân cảnh diễn bằng mắt của Byeon Woo Seok được khen.

Đây là đoạn diễn được đánh giá tích cực nhất của Byeon Woo Seok ở Perfect Crown (tính đến thời điểm hiện tại). Khả năng truyền tải cảm xúc ổn, ánh mắt tốt. Đại quân vốn lạnh lùng cũng nức nở khiến trái tim khán giả rung động. Thêm một điểm cộng nhỏ là mặt và cổ của anh được làm ướt, tóc vuốt keo cũng lộn xộn - chân thực và hợp lý với trạng thái thực tế của người vừa chạy vài tầng lầu.

​Một số bình luận của khán giả:

"Đại quân mắt rưng, trò chơi kết thúc, tôi thua."

"Cảnh này khiến tôi thương nhớ mãi, cứ mỗi lần xem lại là muốn khóc với Đại quân."

"Đoạn này Byeon Woo Seok diễn ổn hơn này."

"Ủa, sao những cảnh như này thì không thấy khen đi. Tôi xem phim nên thấy anh ấy làm tốt đấy chứ. Hồi đầu Đại quân kiềm nén cảm xúc nên mặt không biểu cảm cũng phải thôi."

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy "chạm" với cảnh khóc này của Byeon Woo Seok. Một phần vì cảm quan mỗi khán giả, một phần đến từ nhà đài. Trong teaser tập 8, MBC đã tiết lộ tình tiết Đại quân "mắt rưng". Điều này khiến người xem (những người đã xem nhá hàng) không còn bất ngờ hay rung động khi thưởng thức tập chính.

Không riêng teaser tập 8, mà teaser mỗi tập đều tiết lộ quá nhiều cảnh đặc sắc. Mạch phim của Perfect Crown vốn dễ đoán, nội dung mỗi tập lại không nhiều plot twist hay cao trào. Vì thế, khán giả xem teaser của MBC cũng nắm đại khái nội dung tập mới, làm giảm cảm giác tò mò, háo hức chờ đợi. Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến rating 2 tuần gần đây của Perfect Crown đi ngang, thay vì tiếp đà nhảy vọt như 4 tập đầu?

Tỷ suất người xem của "Perfect Crown" vẫn giữ vững ở mức 2 chữ số, không có biến động rõ rệt trong 4 tập gần nhất (rating tập 5 là 10,6%, tập 7 là 10,8%; rating tập 6 - 8 đạt 11,2).

Tiết lộ quá nhiều tình tiết trong teaser, trailer cũng là khuyết điểm trong chiến dịch quảng bá của MBC và Disney+ từ trước khi Perfect Crown chính thức phát sóng. Nếu đã nằm lòng thể loại phim tình cảm châu Á, khán giả sẽ dễ dàng nắm gọn nội dung chỉ từ những tư liệu quảng bá này của nhà đài. Nội dung nửa chặng đầu không có điểm mới hay đột phá so với trailer, teaser khiến khán giả dần chẳng còn mặn mà để theo dõi tập chính.

Nền tảng chiếu phim còn gây mất điểm khi teaser tập 8 bị Disney+ "lỡ tay" đăng sớm vài giờ. Disney+ cho ẩn video, sau đó đánh bản quyền hàng loạt trên mạng xã hội toàn cầu. Khán giả cho rằng việc "đánh gậy" là không cần thiết bởi đây là lỗi ở phía Disney+, thời gian gỡ video quá trễ và chênh lệch không quá lớn với lịch đăng chính thức (tối cùng ngày).

Sẽ không đến mức tranh cãi dữ dội nếu nhà đài và nền tảng chỉ đánh bản quyền cho bài viết để buộc các tài khoản đăng lại phải gỡ video hoặc hạn chế hiển thị trên mạng xã hội. Fan phim chỉ trích Disney+, MBC có "nước đi vào lòng đất" khi "đánh gậy" "bay màu" luôn fanpage/ fanbase/ tài khoản fan của diễn viên - những người dày công "chạy content" quảng bá miễn phí cho Perfect Crown; trong đó có IUVN - một trong những fanpage lớn nhất của IU ở Việt Nam.

Perfect Crown chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc. Khán giả hi vọng nội dung còn lại sẽ không bị MBC "tự hủy" bằng cách "nhá hàng" quá nhiều và xứng tầm là Top 1 trong gần 1000 kịch bản gửi tham gia cuộc thi của nhà đài.