Tân binh gốc Việt gây sốt khi debut tại Thái, fan hai nước phản ứng đối lập

DMD LAND 3 là concert quy mô lớn nhất trong năm của công ty giải trí DoMunDi (Thái Lan). Đây là dịp để các nghệ sĩ trực thuộc hội tụ trên cùng một sân khấu, kết hợp trình diễn âm nhạc và giao lưu với người hâm mộ. Qua đó, sự kiện góp phần củng cố sức hút cho hệ sinh thái nội dung, đặc biệt là dòng phim Boy Love đang phát triển mạnh tại thị trường này.
Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh những gương mặt quen thuộc, sự xuất hiện của tân binh Matthis Metharam nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc điển trai và phong thái biểu diễn tự tin, cuốn hút.
Matthis Metharam sinh năm 2004, là người Pháp gốc Việt, từng theo đuổi con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp trước khi được biết đến với vai trò người mẫu ảnh nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt lai Âu - Á.
Matthis bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng Việt Nam vào năm 2024, sau khi xác nhận hẹn hò với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài lâu. Matthis sau đó tiếp tục gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Trước sự xuất hiện của Matthis tại DMD LAND 3, cư dân mạng hai nước Việt - Thái chia làm hai thái cực phản ứng. Tại Thái Lan, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú với ngoại hình và phong thái trình diễn của Matthis, ráo riết “truy lùng” danh tính chàng tân binh gốc Việt.
Trong khi đó, cộng đồng mạng Việt Nam lại thể hiện góc nhìn thận trọng hơn. Một bộ phận khán giả cho rằng đời tư tình cảm của Matthis chưa thực sự phù hợp nếu phát triển theo định hướng phim Boy Love của công ty. Nhiều ý kiến mong đợi tân binh sinh năm 2004 sẽ debut trong lĩnh vực âm nhạc và hứa hẹn sẽ ủng hộ hết mình.