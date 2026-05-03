Hoa học trò

Giải trí

Perfect Crown tập 9, 10: Đại quân - Hui Ju bị chỉ trích, Lee Ahn biết rõ kẻ đứng sau

Sam

HHTO - Hợp đồng hôn nhân rò rỉ từ đâu? Do nội gián tìm thấy chiếc két bí mật của Đại quân hay Min Jeong Woo công khai? Tập 9 và 10 của "Perfect Crown" (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) sẽ là lúc cả Đại quân Lee Ahn và phu nhân Seong Hui Ju "quét map" hoàng cung.

*Bài viết tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Trong tập 8 Perfect Crown, Seong Hui Ju (IU) suýt mất mạng vì uống phải ly rượu tẩm quá liều digoxin. Chiếc ly này vốn dĩ nằm ở chỗ Lee Ahn (Byeon Woo Seok) nhưng vô tình lại bị đổi về phía cô. Xác định kẻ chủ mưu nhắm vào anh và dường như Đại quân cũng đã truy ra được danh tính.

Đại quân quyết không "uốn mình" như trước mà quyết làm rõ mọi chuyện. Seong Hui Ju cũng chọn bảo vệ anh theo cách của mình.

Trong teaser tập 9 của Perfect Crown, Lee Ahn tức giận, đe dọa một người ở hoàng cung: "Đừng tưởng ta không biết những gì ngươi làm". Đó chính là bố của Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) - kẻ luôn lo sợ họ Yoon mất uy danh gia tộc và ám ảnh với việc Lee Ahn sẽ truất ngôi cháu ruột. Video nhá hàng không lộ mặt nhưng có thể đoán chắc chắn ông ta là người bị mắng vì trailer phim có cảnh Lee Ahn túm cổ ông ta với trang phục và bối cảnh y hệt teaser.

Suốt 8 tập phim, ​Yoon Sung Won xuất hiện ít và gần như chỉ đến gặp để san sẻ nỗi lo với con gái. Dự đoán, từ tập 9 - 10 của Perfect Crown, cảm giác mờ nhạt của Yoon Sung Won sẽ giảm bớt và bắt đầu lột tả ông là một phản diện thực thụ.

Ông ta chính là kẻ muốn hại Lee Ahn nên đã đầu độc trong ly rượu? Và không loại trừ khả năng Yoon Sung Won cũng là người đứng sau vụ tai nạn xe của Hui Ju. Rất có thể ông ta lo sợ việc điều tra "không có vùng cấm" với hoàng gia sẽ khiến thủ đoạn của mình bại lộ. Hợp đồng hôn nhân của Hui Ju - Lee Ahn bị tung ra là một đòn "phủ đầu" nhằm tạm thời phân tán sự chú ý của dư luận.

Về chuyện hợp đồng hôn nhân bị bại lộ, cú "đánh úp" ở buổi trao học bổng khiến Seong Hui Ju lần đầu tiên lộ rõ sự bối rối và sợ hãi. Lee Ahn đã che chắn, nắm tay cô rời đi và ôm cô an ủi. Cả hai sẽ phải đối mặt với hàng loạt tin đồn ác ý từ dư luận và cuộc chất vấn của hoàng gia.

Trong teaser tập 9, Đại phi đứng trước mọi người mà chỉ trích Lee Ahn.

Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) cũng là một trong những đối tượng tình nghi là người tiết lộ hợp đồng hôn nhân. Nếu Thủ tướng Min là người công khai thì lý do có lẽ là muốn bảo vệ danh dự hoàng gia do đã tìm được danh tính của người hạ độc nằm trong nội bộ hoàng tộc.

Tuy nhiên, Jeong Woo sẽ chỉ nhận thêm trái đắng khi nhận ra Hui Ju - Lee Ahn đều dành tình cảm sâu đậm cho đối phương, tức là bản thân hoàn toàn "bít cửa" với tiểu thư họ Seong. "Chẳng phải nói chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao?" - câu thoại trong teaser tập mới của Perfect Crown nghe giống giọng của Thủ tướng Min. Anh đang chất vấn lại "tình đơn phương" Hui Ju?

Min Jeong Woo có "quay xe" từ trợ thủ trở thành phản diện chia cắt Hui Ju - Lee Ahn hay không? Bản hợp đồng bị tiết lộ được lấy từ két của Đại quân hay bị rò rỉ từ phía Hui Ju? Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu nó bị lộ từ chiếc két. Bởi trong chiếc két này có chứa di chiếu truyền ngôi cho Lee Ahn từ tiên vương. Di chiếu có thể sẽ là chi tiết quan trọng định hình kết thúc của Perfect Crown.

Teaser Perfect Crown tập 9.

Phim gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả có thể theo dõi trên Disney+, MBC, Hulu, Wavve, TVing.

