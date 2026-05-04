Shakira "đốt cháy" sân khấu trên bãi biển Copacabana, hút hơn 2 triệu khán giả

Thùy Vân - Ảnh tổng hợp từ Internet

HHTO - Shakira vừa xác lập thêm một cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp khi thu hút hơn 2 triệu người tham dự buổi biểu diễn miễn phí tại bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro (Brazil). Sự kiện gây choáng ngợp về quy mô nhưng cũng trở thành tâm điểm bàn tán bởi những tranh cãi về kinh phí tổ chức.

Ngày 3/5 (giờ Việt Nam), bãi biển Copacabana - Rio de Janeiro (Brazil) chứng kiến biển người khổng lồ theo dõi màn trình diễn của siêu sao nhạc Latin - Shakira. Với con số ước tính vượt mốc 2 triệu khán giả, sự kiện này chính thức trở thành một trong những concert có quy mô khán giả lớn nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Buổi diễn nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình Todo Mundo no Rio, tiếp nối truyền thống đưa các siêu sao toàn cầu đến gần hơn với công chúng Brazil.

Hơn 2 triệu khán giả tạo nên biển người tại Copacabana, Brazil.

Trước đó, chuỗi chương trình này từng gây tiếng vang toàn cầu khi thu hút 1,6 triệu người đổ về xem "bà hoàng nhạc Pop" Madonna (2024) và sau đó đạt kỷ lục 2,1 triệu người với show diễn của "mẹ quái vật" Lady Gaga (2025). Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, các đêm diễn còn là cú hích kinh tế khổng lồ, đóng góp đều đặn khoảng 100 triệu đôla (hơn 2.500 tỷ đồng) cho ngân sách của thành phố Rio de Janeiro mỗi năm.

Điểm đáng chú ý của đêm diễn năm nay nằm ở bối cảnh tổ chức khá đặc biệt. Dù Thị trưởng Rio de Janeiro là người trực tiếp đứng ra mời nữ ca sĩ Shakira, chính quyền bang lại từ chối tài trợ cho sự kiện do đang phải đối mặt với áp lực tài chính quá lớn.

Đêm diễn thành công bất chấp những khó khăn về mặt kinh phí từ chính quyền bang.

Việc thiếu vắng nguồn hỗ trợ từ bang đã đặt ban tổ chức vào thế khó, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về chi phí vận hành của một sự kiện miễn phí quy mô quốc tế. Dù vậy, nhờ sự phối hợp của các bên liên quan, đêm nhạc vẫn diễn ra trọn vẹn, qua đó tiếp tục củng cố vị thế “nữ hoàng nhạc Latin” của Shakira tại khu vực Mỹ Latinh.

Màn biểu diễn kéo dài gần 3 tiếng với nhiều bản hit toàn cầu của Shakira như Hips Don’t Lie, Waka Waka hay Whenever, Wherever, được đan xen khéo léo cùng các ca khúc mới từ album Las Mujeres Ya No Lloran. Thay vì lạm dụng kỹ xảo sân khấu, đêm diễn tỏa sáng nhờ thực lực của nữ ca sĩ với giọng hát nội lực cùng vũ đạo Latin bốc lửa. Bên cạnh đó, việc mời các nghệ sĩ Brazil như Anitta và Ivete Sangalo góp mặt cũng giúp chương trình mang đậm màu sắc bản địa, tăng thêm sự kết nối với khán giả Brazil.

Màn trình diễn của Shakira khẳng định sức hút bền bỉ của dòng nhạc Latin.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp biểu diễn đang ngày càng đắt đỏ, thành công của đêm nhạc tại Copacabana được xem là một bài học lớn về việc kết hợp giữa văn hóa đại chúng và thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương. Nếu được duy trì hiệu quả, đây sẽ là mô hình kiểu mẫu cho các thành phố du lịch trên thế giới học tập.

