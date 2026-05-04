"The One That Got Away" trở lại sau 16 năm, sẽ giúp Katy Perry "thoát flop"?

HHTO - "Nữ hoàng nhạc số" một thời Katy Perry dường như đang "hồi sinh" nhờ việc phát hành lại MV "The One That Got Away", tạm chấm dứt chuỗi ngày "flop không lối thoát".

Cuối tháng 4, Katy Perry phát hành phiên bản Director’s Cut cho MV The One That Got Away, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội. Động thái này không chỉ đơn thuần làm mới một sản phẩm cũ, mà còn tận dụng hiệu quả làn sóng hoài niệm, đặc biệt khi trào lưu In Another Life đang được Gen Z chia sẻ rộng rãi.

Katy Perry phát hành phiên bản Director’s Cut cho MV “The One That Got Away”.

The One That Got Away sau khi được phát hành lại đã mang về những thành tích sáng sủa cho nữ ca sĩ. Ca khúc thu về hơn 2,97 triệu lượt nghe trong ngày 30/4, nhanh chóng vươn lên vị trí #19 trên Spotify Global. Hiệu ứng này còn giúp album Teenage Dream thu về 9,21 triệu lượt nghe, trở thành album của nghệ sĩ nữ có lượt nghe cao thứ 3 trong ngày trên nền tảng này. Một số bản hit cũ khác cũng tranh thủ "lội ngược dòng" như Last Friday Night đứng vị trí #123 Spotify Global với 1,63 triệu lượt nghe.

The One That Got Away mang về lượng người nghe đáng mừng cho nữ ca sĩ.

Hiện tại, sức nóng của The One That Got Away vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người hâm mộ hào hứng tin rằng ca khúc hoàn toàn có khả năng vươn lên vị trí No.1 trên BXH Billboard Hot 100 nếu Katy Perry và hãng đĩa đẩy mạnh truyền thông hơn. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là màn “phục thù” lịch sử của Katy Perry.

Khi mới phát hành vào năm 2010, The One That Got Away chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 trên BXH Billboard Hot 100, trở thành single duy nhất từ album Teenage Dream không chạm tới ngôi vương, làm "đứt chuỗi" 5 hit No.1 liên tiếp. Nếu có thể “đổi vận”, Katy Perry sẽ trở thành nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử sở hữu 6 No.1 đến từ cùng một album.