Met Gala 2026: Jennie, Jisoo xác nhận lịch trình, idol K-Pop Gen 4 nào sẽ có mặt?

HHTO - Trước giờ G, có thêm hai nữ idol K-Pop Gen 4 được xác nhận sẽ có mặt tại Met Gala 2026. Netizen "thắp nến" cho bộ tứ BLACKPINK hội ngộ trên thảm đỏ sau khi Jisoo khởi hành tới New York.

Thảm đỏ Met Gala 2026 ghi nhận sự đổ bộ của nhiều cái tên thuộc làng giải trí Hàn Quốc. Trong đó, BLACKPINK vẫn là tâm điểm thảo luận của truyền thông quốc tế. Jennie liên tục được bắt gặp dạo phố khu West Village với các tạo hình thời thượng sát thềm diễn ra sự kiện.

Mới nhất, IT Girl xứ Hàn diện trang phục quyến rũ xuất hiện tại sự kiện Pre-Met Gala. Động thái này đã gần như khẳng định chắc chắn về sự góp mặt của Jennie tại thảm đỏ thời trang danh giá nhất hành tinh vào ngày 4/5 tới.

Sáng cùng ngày, chị cả Jisoo khiến truyền thông chú ý khi có mặt tại sân bay khởi hành sang New York. Báo chí Hàn Quốc xác nhận nữ idol sẽ có mặt tại Met Gala với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior. Người hâm mộ trông đợi "Hoa hậu Hàn Quốc" sẽ có tạo hình gây ấn tượng cùng Tân Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson.

Bên cạnh BLACKPINK, thảm đỏ Met Gala năm nay "mở cửa" chào đón thêm hai khách mời nữ là idol K-Pop thế hế 4. Truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi Karina và Ningning từ nhóm aespa đã xuất phát sang Mỹ vào sáng 3/5, chuẩn bị cho lần xuất hiện đầu tiên tại dạ tiệc thời trang đình đám.



Dựa vào phong cách sân bay, Karina aespa sẽ ra mắt trên thảm đỏ Met Gala cùng Prada - thương hiệu Pháp mà cô có thời gian gắn bó lâu dài với vai trò “nàng thơ”.

Tân Đại sứ toàn cầu của Gucci - Ningning aespa cũng được đón đợi sẽ có màn "giải đề" đột phá, tiếp nối thành công của các "đàn chị". Tại sân bay, phong độ thời trang của mỹ nhân người Trung Quốc gây trầm trồ.

Ahn Hyo Seop đã xác nhận lịch trình dự Met Gala từ cuối tháng 4. Chiều tối 2/5, sao nam khởi hành sớm sang Mỹ. Nam diễn viên sẽ đồng hành cùng nhà mốt Valentino trong lần xuất hiện quan trọng vào thứ Hai tới.