Dàn sao hạng A bị lu mờ tại show Chanel Cruise 2027 vì chiếc gót giày "kỳ quặc"

HHTO - Mẫu giày "có như không" của Chanel tại BST Cruise 2026 gây tranh cãi vì thiết kế cực đoan, không có tính ứng dụng. "Thuyết âm mưu" từ netizen cho rằng đây là chiêu trò truyền thông của GĐST Matthieu Blazy.

Matthieu Blazy vừa cho ra mắt BST Cruise đầu tiên với tư cách Giám đốc Sáng tạo Chanel. Hàng ghế đầu show diễn quy tụ dàn đại sứ hot như A$AP Rocky, Nicole Kidman hay Tilda Swinton... Dẫu vậy, ánh hào quang của dàn sao hạng A nhanh chóng bị “lấn át” hậu sự kiện bởi một mẫu giày "lạ lùng".

Thiết kế tối giản đến mức cực đoan khi chỉ gồm phần gót nhỏ bọc vải, kết hợp dây buộc mảnh quanh cổ chân. Trên sàn diễn, mẫu phụ kiện này xuất hiện với ba gam màu ánh kim bạc, vàng và đen. Chúng được phối cùng váy maxi tua rua hay jumpsuit, tạo nên tổng thể đậm chất nghỉ dưỡng.

Theo nhận xét của tạp chí ELLE, đây là một trong những thiết kế táo bạo, phá cách nhất trong lịch sử Chanel. “Cho đến nay, làng thời trang vẫn chưa chứng kiến ​​một thương hiệu nào đưa ra ý tưởng giày dép "có như không" (shoe-free) đến vậy.” - Tờ ELLE viết.

Không ít ý kiến bày tỏ sự khó hiểu, hoài nghi về tính ứng dụng của thiết kế. Tác giả Hedy Phillips của tờ People viết: "Mẫu giày mới nhất của Chanel thậm chí không phải là giày, và tôi thấy thực sự rất khó hiểu." Những câu hỏi thực tế được đặt ra về việc đôi giày này sẽ mang ở đâu, trong điều kiện thời tiết nào, và liệu yếu tố vệ sinh có được đảm bảo khi phần lớn bàn chân tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài.

Một số quan điểm thể hiện sự thích thú với thiết kế đột phá này. Nhiều người chỉ ra rằng lịch sử thời trang cũng từng thử nghiệm những mẫu giày "có như không"/ "chân trần" thách thức thị giác như của Gianvito Rossi, Maison Margiela hay Yeezy.

Trước đây, chất liệu nhựa PVC trong suốt được các NTK dùng để tạo hiệu ứng “chân trần”. Đến phiên bản của Matthieu Blazy, ông đẩy ý tưởng đi xa hơn khi gần như loại bỏ hoàn toàn cấu trúc truyền thống.

Ở một cách tiếp cận khác, các tín đồ thời trang cho rằng món phụ kiện này nên được nhìn trong bối cảnh của BST. BST Cruise vốn gắn với thời trang nghỉ dưỡng, biển và sự phóng khoáng. Trong không gian đó, việc “giải phóng bàn chân” được xem là một tuyên ngôn về tự do cơ thể.

Thậm chí, xu hướng đi chân trần hay mặc trang phục không thực dụng là cách giới quý tộc và thượng lưu gián tiếp thể hiện lối sống xa xỉ.

Trong khi đó, giới chuyên môn chỉ ra rằng đây là nước đi chiến lược của nhà mốt về mặt truyền thông. Thiết kế gây tò mò khi trông khác lạ. Dẫu vậy, theo một cách nào đó chúng vẫn tôn trọng quy tắc giày hai tông màu đặc trưng của Chanel, dù trong trường hợp này, màu thứ hai chính là màu da của người mang. "Chúng kỳ quặc, chúng ta đều biết, nhưng ít nhất chúng sẽ khiến mọi người bàn tán." - Trang NSS Magazine nhận định.

BXH The Lyst Index quý 1 năm 2026 vừa hay được công bố một ngày sau sự kiện này. Thương hiệu Chanel giữ vị trí dẫn đầu vượt qua Saint Laurent. Đôi giày của Blazy trong BST Chanel đầu tiên của ông về nhì tại hạng mục phụ kiện hot.

Phiên bản thương mại của thiết kế viral trên được đồn đoán sẽ được tinh chỉnh, có thêm đế để bày bán. Theo đó, nhiều người cho rằng trend đi chân trần mới nhất của Chanel có khả năng giúp NTK đạt được thành công thương mại tương tự.

#Chanel #Cruise #giày Chanel #Chanel tranh cãi #A$AP Rocky #Nicole Kidman

