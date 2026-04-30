Sau Triệu Kim Mạch, đến lượt Đồng Dao bị nhà mốt Miu Miu "dìm hàng" hết cỡ

HHTO - Cư dân mạng thật không hiểu nổi ý đồ của Miu Miu, khi sao nữ nào rơi vào tay nhà mốt này cũng thảm thương hết cỡ.

Mới đây, Miu Miu vừa tung ra bức ảnh Đồng Dao chụp quảng cáo cho bộ sưu tập mới của nhà mốt này. Đồng Dao bình thường vốn có khí chất sang chảnh, nhan sắc ấn tượng nhưng qua tay Miu Miu thì nhìn cô như đang đóng phim Mẹ lao công học yêu.

Khán giả kêu trời vì không thể hiểu nổi ý đồ của Miu Miu khi cho Đồng Dao cầm cây lau nhà với gương mặt mệt mỏi, tạo dáng kiểu kiệt sức, trang điểm kỳ quặc. Thậm chí người bình thường mặc mẫu váy này còn có cách phối đồ đẹp mắt hơn nhiều.

Đây không phải lần đầu Miu Miu dìm hàng sao nữ Hoa ngữ. Bao lâu nay, khán giả vẫn thở ngắn than dài trước những bộ ảnh quảng cáo mà Triệu Kim Mạch chụp cho nhà mốt này. Nữ diễn viên 24 tuổi tuy không có nhan sắc rực rỡ, khí chất sang chảnh cỡ Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng cũng được xem là xinh đẹp, dễ thương.

Nhưng khi chụp ảnh cho Miu Miu, Triệu Kim Mạch bị ê-kíp chọn cho kiểu tóc ngắn ép sát đầu, trang điểm nhợt nhạt, gương mặt vô cảm, tạo dáng như nhân viên văn phòng mệt hết hơi sau 8 giờ làm việc. Loạt ảnh của Triệu Kim Mạch khiến netizen không khỏi thở dài vì chẳng tôn lên trang phục cũng chẳng tăng visual cho người mẫu.

Có người đoán rằng Miu Miu cố tình dìm hàng Triệu Kim Mạch cũng như Lưu Hạo Tồn bằng cách trang điểm xấu, chọn trang phục tệ để tôn lên chiếc túi. Bởi hai nữ diễn viên vốn rất xinh xắn ngay cả trong ảnh chụp trộm, nhưng làm mẫu cho nhà mốt lớn lại thất bại toàn tập.

Không chỉ chụp ảnh, mà Triệu Kim Mạch mỗi lần tham dự các sự kiện của Miu Miu cũng mặc trang phục không hợp dáng, không có được thần thái tự tin hay nhan sắc rực rỡ thường thấy của các ngôi sao đi dự show thời trang. Chính vì thế, netizen càng khó hiểu vì sao Miu Miu và Triệu Kim Mạch lại hợp tác lâu dài đến vậy.