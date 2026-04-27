Trầm trồ với profile của người đẹp cao trên 1m9 đăng ký thi Miss Cosmo 2026

JEANIE - Ảnh: IGNV

HHTO - Cộng đồng fan sắc đẹp Việt xôn xao với thông tin một người đẹp có chiều cao khủng, trên 1m90 chính thức trở thành thí sinh Miss Cosmo 2026. Ngoài chiều cao, cô cũng được đánh giá có nhan sắc vô cùng nổi bật.

Christell Foote, đại diện cho Quần đảo US Virgin (US Virgin Islands) mới đây đã được giới thiệu sẽ là đại diện cho khu vực này tại cuộc thi Miss Cosmo 2026.

Tân Hoa hậu sở hữu chiều cao ấn tượng 1m93, từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss USA 2024, Á hậu 1 Miss International USA 2025. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Georgia với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Christell Foote hiện là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị tại tập đoàn Gallo, đồng thời là người sáng lập Footewear - một thương hiệu giày được truyền cảm hứng từ sự tự tin, tính hòa nhập và niềm tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được thấu hiểu, hỗ trợ và trao quyền để tự viết nên câu chuyện của chính mình.

Christell từng hội ngộ Hoa hậu Thanh Thủy khi tham gia Miss International USA 2025.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô còn tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua việc hợp tác lâu dài với tổ chức Tennessee DECA và ủng hộ học bổng HOPE, góp phần hỗ trợ thế hệ trẻ theo đuổi giáo dục và nghề nghiệp. Về ngôn ngữ, Christell học tiếng Tây Ban Nha từ nhỏ, theo học chuyên ngành phụ tại đại học và không ngừng hoàn thiện khả năng giao tiếp quốc tế qua các chuyến đi.

Trong lĩnh vực người mẫu, cô từng hợp tác với các thương hiệu xe hơi xa xỉ như Ferrari và Porsche, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với xe thể thao và giải đua Công thứ 1 (Formula 1). Song song đó, ballet cũng là tình yêu kéo dài suốt 16 năm của Christell. Cô được đào tạo tại nhiều học viện danh tiếng như Joffrey School of Ballet NYC, Ballet Chicago, Joffrey Ballet of Texas và American Ballet Theatre, bộ môn này góp phần tạo nên phong thái thanh lịch đặc trưng của người đẹp.

Christell còn là một người ủng hộ nhiệt thành trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho thanh thiếu niên. Cô tin rằng việc đầu tư vào thế hệ trẻ là yếu tố then chốt để xây dựng những cộng đồng vững mạnh và định hình nên tương lai.

#Miss Cosmo 2026 #Christell Foote #US Virgin Islands #sắc đẹp #thí sinh

