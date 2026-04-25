MGI All Stars chốt danh sách 58 người đẹp dự thi, giải thưởng trị giá bao nhiêu?

HHTO - BTC cuộc thi MGI All Stars đã chốt danh sách thí sinh của mùa 1, với con số cuối cùng là 58 người đẹp đến từ 38 quốc gia. Quốc gia nào có số lượng thí sinh đông đảo nhất? Lịch trình cuộc thi thế nào?

Cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên đã chính thức chốt số lượng thí sinh: 58 người đẹp đến từ 38 quốc gia. Ông Nawat - Chủ tịch tổ chức Miss Grand International - đại diện BTC cuộc thi MGI All Stars cũng đã tung thêm nhiều thông tin cụ thể về cuộc thi, trong đó thông tin về gói dịch vụ VIP gây sốc: MGI All Stars Package có giá 3.500 đô la Mỹ (khoảng 92 triệu) cho khách quốc tế, người sở hữu gói này sẽ nhận được những đặc quyền cao cấp, được ở cùng khách sạn với các thí sinh và tham gia các hoạt động với chỗ ngồi VIP.

Trong 58 thí sinh tham gia MGI All Stars mùa đầu tiên, có 6 thí sinh đến từ Trung Quốc, đây cũng là quốc gia sở hữu số lượng thí sinh đông đảo nhất, Philippines đứng thứ hai với 5 người đẹp, Cộng hòa Dominican có 4 người đẹp tham gia, tiếp theo là Colombia và nước chủ nhà Thái Lan, mỗi nước có 3 thí sinh tham gia.

Cuộc thi có gần 30 thí sinh từng là Hoa hậu - Á hậu của những cuộc thi quốc tế họ từng tham dự. Độ tuổi của dàn thí sinh mùa đầu tiên này dao động khá nhiều, tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh trẻ nhất mới chỉ 20 tuổi, thí sinh lớn nhất năm nay đã 38 tuổi.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang cũng từng chiến thắng cuộc thi Miss International Queen 2018. Ông Valentin Tran - Chủ tịch Miss Universe Vietnam đã có thông báo chính thức về việc từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam và khẳng định ông sẽ trực tiếp hỗ trợ, đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại MGI All Stars.

Lịch trình của cuộc thi được chính thức bắt đầu từ ngày 18/5 với lớp học nấu ăn Hương vị Thái Lan, mặc trang phục truyền thống Thái Lan, tiếp sau đó là lễ chào mừng, trao sash... các phần thi phụ bao gồm thử thách catwalk, phỏng vấn kín, thử thách chụp ảnh chân dung, thi trang phục dạ hội, trang phục áo tắm, thử thách mặt mộc...

Giải thưởng của MGI All Stars mùa đầu tiên cũng vô cùng hấp dẫn, tổ chức MGI xác nhận rằng người chiến thắng của phiên bản đầu tiên sẽ nhận được vương miện MGI All Stars và giải thưởng tiền mặt từ 100.000 đô la (khoảng hơn 2 tỉ 600 triệu đồng) đến 1.000.000 đô la (khoảng hơn 26 tỉ đồng).

