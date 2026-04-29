Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sự kiện Dior: Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nữ thần mưa, Đặng Vi bảnh bao gây sốt

MIDI - Ảnh: Weibo

HHTO - "Nàng thơ" Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu lượt đọc Weibo, Đặng Vi bảnh bao tại sự kiện khai trương pop-up Dior tại Nam Kinh (Trung Quốc).

Ngày 28/4, thương hiệu Dior tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng pop-up Deji Plaza ở Nam Kinh (Trung Quốc). Nhà mốt trang trí không gian theo chủ đề thế giới tráng miệng trong mơ, trưng bày các sáng tạo mới của Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson.

diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-4.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-5.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-7.jpg

Sự kiện tăng nhiệt vào ngày khai trương khi quy tụ dàn khách mời đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Tâm điểm của sự kiện gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba. Nữ đại sứ toàn cầu xuất hiện trong mẫu đầm xanh dương từ BST Dior Pre-Fall 2026 có phom dáng nữ tính, cổ chữ V. Các chi tiết nơ thắt eo hay lớp vải tuyn xếp tầng đều là điểm nhấn ấn tượng tôn lên vóc dáng nàng thơ Dior.

diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-9.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-20.jpg

Địch Lệ Nhiệt Ba chọn lối trang điểm nhấn vào eyeliner màu xanh đồng điệu với màu váy, xách theo túi dòng Cigale màu trắng. So với bộ ảnh từ studio, nữ diễn viên để tóc xõa tạo kiểu xoăn sóng bồng bềnh đến sự kiện. Phần cổ chữ V cũng được điều chỉnh tinh tế để tránh gây ra bất tiện cho sao nữ.

diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-18.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-15.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-1.jpg

Diện mạo lộng lẫy của mỹ nhân Hoa ngữ cầm ô dưới mưa gây sốt, hút gần 20 triệu lượt đọc trên Weibo.

Đặng Vi cũng có màn xuất hiện gây sốt không kém tại sự kiện. Mỹ nam Trường Tương Tư mang tinh thần retro pha trộn nét trẻ trung trong bộ đồ denim họa tiết. Anh hoàn thiện tạo hình với túi Granville, trang sức "hoa hồng la bàn” biểu tượng của thương hiệu.

diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-14.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-8.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-17.jpg

Trước đó, anh từng lập kỷ lục doanh thu tại thời điểm được bổ nhiệm vai trò Đại sứ sắc đẹp toàn cầu của Dior. Cộng đồng người hâm mộ góp công lớn khi ủng hộ sao nam các đơn hàng có tổng giá trị 3,54 triệu nhân dân tệ chỉ trong một ngày tại cửa hàng Dior ở Nam Kinh.

diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-12.jpg
diornam-kinhdich-le-nhiet-badang-vi-11.jpg

Henry Lau mang đến làn gió khác biệt, nam nghệ sỹ diện áo sơ mi xanh đậm kết hợp quần tây vàng nhạt, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa trẻ trung.

hht1480-coverfb.jpg

#Dior #Nam Kinh #Địch Lệ Nhiệt Ba #Đặng Vi #Henry Lau #Dior Pre Fall

