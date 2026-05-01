Gợi ý tạo kiểu tóc bằng cách tết bím đơn giản, cực hợp cho chuyến đi mùa Hè

HHTO - Với những ngày cần sự gọn gàng mà vẫn phải xinh đẹp, bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản để tết tóc thành những bím tóc dễ thương, tha hồ tạo kiểu.

Hầu hết những kiểu tóc được gợi ý dưới đây đều dễ thực hiện và phù hợp với mọi dịp. Đơn giản nhất là buộc tóc lên cao rồi tết lại, hoặc tết lệch một bên dịu dàng. Cầu kì hơn thì tết hai bên, búi cao hoặc tết nửa đầu.

Tết tóc hai bên, vòng ra sau kiểu romantic

Lấy vài lọn tóc nhỏ hai bên gương mặt, tết lại kiểu dây thừng, rồi vòng ra sau và dùng kẹp tóc cố định lại. Chúng ta sẽ có ngay một chiếc vòng nhỏ bằng tóc xinh xắn, làm điểm nhấn nhẹ nhàng cho mái tóc dài buông lơi tự nhiên. Trang trí thêm chiếc nơ ruy băng hoặc một nhánh hoa khô để tăng vẻ nữ tính.

Kiểu tóc tết nửa đầu basic

Biến kiểu tóc nửa đầu thông thường của bạn thành kiểu tết bím. Đừng tết quá chặt, nới lỏng các bím tóc tạo độ mềm mại và rối tự nhiên, trông sẽ phóng khoáng và tự do hơn.

Kiểu tóc này hợp với mọi loại quần áo trong tủ đồ của bạn, từ váy đầm nữ tính, đến đồ jeans, đồ da mạnh mẽ.

Kiểu tóc tết bím đơn giản nhưng có khả năng tạo sự mới lạ cho diện mạo của bạn.

Tóc tết búi cao trên đỉnh đầu

Kiểu tóc tết rồi búi cao trên đỉnh đầu là kiểu tóc tuyệt vời, dành cho những dịp đám tiệc cần nâng cấp vẻ ngoài.

Biến tấu và sáng tạo một chút là bạn có ngay một kiểu tóc trông rất chỉn chu và có đầu tư.

Được một cái là kiểu tóc này không mất nhiều thời gian và công sức để thực hiện, nhưng luôn mang lại hiệu ứng biến đổi tổng thể về diện mạo.

Bạn sẽ trông lạ mắt và thu hút hơn thường ngày, nhưng vẫn khiêm tốn, dịu dàng và gọn gàng.