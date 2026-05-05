Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời tại buổi khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với sự kiện họp báo công bố được tổ chức ở Hà Nội ngày 5/5. Ban tổ chức chia sẻ những thông tin quan trọng, điểm nhấn trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2026, đáp ứng mong mỏi của công chúng về một mùa giải mới đầy chuyên nghiệp, ấn tượng.

report Hà Trúc Linh sau gần một năm đăng quang
tp-tl9.jpg
tp-tl8.jpg
Sau gần một năm đăng quang, nhan sắc của Hoa hậu Hà Trúc Linh ngày càng thăng hạng.
z7793118266208-01d48c641d8b587a4952263cde183731-1.jpg
tp-tl10.jpg
Thời gian qua, người đẹp đến từ Đắk Lắk ghi dấu ấn với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, lan tỏa các thông điệp tích cực. Cô cũng góp mặt trong nhiều show diễn thời trang lớn.
report Đại biểu tham dự họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Các cơ quan quản lý Nhà nước và khách mời:

1. Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương

2. Ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

Ban chỉ đạo cuộc thi:

1. Ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành viên

2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

Khách mời:

1. Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

2. Ông Khổng Đức Thanh - Phó Giám đốc sở VH, TT và du lịch tỉnh Bắc Ninh

3. Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên TBT báo Tiền Phong, Nguyên Trưởng ban Tổ chức cuộc thi

4. PGS, TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên BGK cuộc thi HHVN 2024

5. Nhà báo Lương Ngọc Bộ - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong

6. Nhà báo Vũ Tiến - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong

7. Nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Nguyên UV BBT báo Tiền Phong, Nguyên TBT báo Sinh viên Việt Nam

8. Nhà báo Nguyễn Phong Doanh - Nguyên TBT báo Sinh viên Việt Nam.

Các đơn vị đồng hành:

1. Ông Nguyễn Vinh Công - Đại diện nhãn hàng TH - Nhà tài trợ Dinh dưỡng chính thức

2. Mr. David Thái Huy Cường - Phó Tổng Giám Đốc Bel Group Hospitality - Đại diện Tập đoàn Bel Group - Đơn vị Đồng hành Dự án nhân ái

3. Bà Phạm Quyên - Giám đốc Marketing Đại diện LaSoong - Đối tác Nền tảng số

4. Ông Vũ Đức Vương - Chủ tịch HĐQT Bizman Media - NTT Truyền thông

5. Bà Phạm Thị Thu Trang Giám đốc điều hành AdSponsor - VCCorp - Đối tác truyền thông

6. Ông Nguyễn Việt Anh - Founder Thương hiệu Luxe Paradise Premium Hotel - NTT Đồng hành

7. Ông Đỗ Hữu Hưng - Giám đốc AccessTrade Việt nam - Đối tác Công nghệ & Truyền thông

8. Ông Đào Tuấn Hưng - Phó Giám Đốc Công ty CP Du lịch Nối Liền châu Á - Đại diện Dế Việt - Đối tác du lịch

9. Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân - Founder Thương hiệu S Florist - Nhà tài trợ Hoa tươi

10. Bà Nông Vũ Hà Linh - Founder Linh Jace Makeup Academy - Nhà tài trợ Makeup & Hair

11. Mr. Daniel Kerr - General Manager Khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội - Đơn vị tài trợ Địa điểm họp báo Kickoff HHVN 2026

12. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Nason - Đơn vị tài trợ quà tặng

Hoa hậu, á hậu, người đẹp, KOLs:

- Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân

- Hoa hậu Việt nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy

- Hoa hậu Việt nam 2024 - Hà Trúc Linh

- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga

- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Ngọc Châu Anh

- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo

- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Lê Nguyễn Ngọc Hằng

- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Vân Nhi

- Top 5 - Đại sứ Du lịch & Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 - Phạm Thùy Dương

- Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hồ Ngọc Phương Linh

- Top 10 - Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Phương Nhi

- Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Thu Hằng

Ban tổ chức:

1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức

2. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

3. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

4. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong

5. Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong

6. Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group

7. Ông Hoàng Thọ Ninh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Thành Media.

report Nhan sắc rực rỡ của đương kim Hoa hậu Việt Nam
tp-tl5.jpg
tp-tl3.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh là một trong những gương mặt xuất hiện đầu tiên tại Họp báo công bố Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, được tổ chức tại khách sạn Ascott Tây Hồ vào chiều 5/5.
tp-tl2.jpg
tp-tl1.jpg
Tại sự kiện, cô diện váy xuyên thấu màu hồng đính hạt cầu kỳ, tôn lên vóc dáng "đồng hồ cát". Tô điểm thêm cho nhan sắc là vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024.
report Sẵn sàng khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, cuộc thi chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với chủ đề Miền hương sắc.

Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.

top-3-hoa-hau-viet-nam-20247-1751635107jpg.jpg
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi hướng đến những cô gái không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có trí tuệ, đạo đức và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Người đăng quang sẽ là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại - hiểu biết, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.

Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham dự của đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, các Hoa hậu Bùi Bích Phương, Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Thu Hằng.

Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo. Tại họp báo, những thông tin quan trọng, điểm nhấn trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2026 được công bố, đáp ứng mong mỏi của công chúng về một mùa giải mới đầy chuyên nghiệp, ấn tượng.

Sự kiện được livestream trên các nền tảng YouTube, TikTok, Fanpage Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong và hệ sinh thái truyền thông của Hoàng Thành Media.

Nhóm PV
#Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Họp báo #Hà Nội #Hà Trúc Linh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe