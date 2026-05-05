Đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời tại buổi khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

report Sẵn sàng khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, cuộc thi chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với chủ đề Miền hương sắc.

Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi hướng đến những cô gái không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có trí tuệ, đạo đức và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Người đăng quang sẽ là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại - hiểu biết, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.

Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham dự của đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, các Hoa hậu Bùi Bích Phương, Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Thu Hằng.

Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo. Tại họp báo, những thông tin quan trọng, điểm nhấn trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2026 được công bố, đáp ứng mong mỏi của công chúng về một mùa giải mới đầy chuyên nghiệp, ấn tượng.

Sự kiện được livestream trên các nền tảng YouTube, TikTok, Fanpage Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong và hệ sinh thái truyền thông của Hoàng Thành Media.

