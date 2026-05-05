Đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời tại buổi khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Các cơ quan quản lý Nhà nước và khách mời:
1. Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương
2. Ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam
Ban chỉ đạo cuộc thi:
1. Ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.
Khách mời:
1. Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
2. Ông Khổng Đức Thanh - Phó Giám đốc sở VH, TT và du lịch tỉnh Bắc Ninh
3. Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên TBT báo Tiền Phong, Nguyên Trưởng ban Tổ chức cuộc thi
4. PGS, TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên BGK cuộc thi HHVN 2024
5. Nhà báo Lương Ngọc Bộ - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
6. Nhà báo Vũ Tiến - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
7. Nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Nguyên UV BBT báo Tiền Phong, Nguyên TBT báo Sinh viên Việt Nam
8. Nhà báo Nguyễn Phong Doanh - Nguyên TBT báo Sinh viên Việt Nam.
Các đơn vị đồng hành:
1. Ông Nguyễn Vinh Công - Đại diện nhãn hàng TH - Nhà tài trợ Dinh dưỡng chính thức
2. Mr. David Thái Huy Cường - Phó Tổng Giám Đốc Bel Group Hospitality - Đại diện Tập đoàn Bel Group - Đơn vị Đồng hành Dự án nhân ái
3. Bà Phạm Quyên - Giám đốc Marketing Đại diện LaSoong - Đối tác Nền tảng số
4. Ông Vũ Đức Vương - Chủ tịch HĐQT Bizman Media - NTT Truyền thông
5. Bà Phạm Thị Thu Trang Giám đốc điều hành AdSponsor - VCCorp - Đối tác truyền thông
6. Ông Nguyễn Việt Anh - Founder Thương hiệu Luxe Paradise Premium Hotel - NTT Đồng hành
7. Ông Đỗ Hữu Hưng - Giám đốc AccessTrade Việt nam - Đối tác Công nghệ & Truyền thông
8. Ông Đào Tuấn Hưng - Phó Giám Đốc Công ty CP Du lịch Nối Liền châu Á - Đại diện Dế Việt - Đối tác du lịch
9. Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân - Founder Thương hiệu S Florist - Nhà tài trợ Hoa tươi
10. Bà Nông Vũ Hà Linh - Founder Linh Jace Makeup Academy - Nhà tài trợ Makeup & Hair
11. Mr. Daniel Kerr - General Manager Khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội - Đơn vị tài trợ Địa điểm họp báo Kickoff HHVN 2026
12. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Nason - Đơn vị tài trợ quà tặng
Hoa hậu, á hậu, người đẹp, KOLs:
- Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân
- Hoa hậu Việt nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy
- Hoa hậu Việt nam 2024 - Hà Trúc Linh
- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga
- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Ngọc Châu Anh
- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo
- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Lê Nguyễn Ngọc Hằng
- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Vân Nhi
- Top 5 - Đại sứ Du lịch & Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 - Phạm Thùy Dương
- Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hồ Ngọc Phương Linh
- Top 10 - Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Phương Nhi
- Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Thu Hằng
Ban tổ chức:
1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức
2. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
3. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
4. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong
5. Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong
6. Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group
7. Ông Hoàng Thọ Ninh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Thành Media.
Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, cuộc thi chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với chủ đề Miền hương sắc.
Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.
Cuộc thi hướng đến những cô gái không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có trí tuệ, đạo đức và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Người đăng quang sẽ là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại - hiểu biết, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.
Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham dự của đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, các Hoa hậu Bùi Bích Phương, Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Thu Hằng.
Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo. Tại họp báo, những thông tin quan trọng, điểm nhấn trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2026 được công bố, đáp ứng mong mỏi của công chúng về một mùa giải mới đầy chuyên nghiệp, ấn tượng.
Sự kiện được livestream trên các nền tảng YouTube, TikTok, Fanpage Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong và hệ sinh thái truyền thông của Hoàng Thành Media.