Drama Met Gala 2026: Khi thảm đỏ thiên về viral hơn là nghệ thuật?

HHTO - Met Gala 2026 đã diễn ra đúng tinh thần mà công chúng luôn quen thuộc: hào nhoáng, ồn ào và không thiếu tranh cãi. Đặc biệt drama của năm nay khá “đủ vị”, từ sự vắng mặt gây sốc đến những màn đụng hàng gây tranh cãi.

Dàn sao lớn “né” Met Gala

Một loạt tên tuổi đình đám như ngôi sao thời trang Bella Hadid, chàng trai vàng Timothée Chalamet, nữ thần Met Gala Zendaya đều không xuất hiện tại sự kiện năm nay. Điều này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn về một làn sóng “ngầm tẩy chay”, khi nhiều người cho rằng Met Gala đang dần đánh mất giá trị nghệ thuật để chạy theo độ viral. Tréo ngoe ở chỗ, chủ đề năm nay là "Fashion is Art" - tôn vinh thời trang như một loại hình nghệ thuật

Khoảnh khắc “quê nhẹ”: Lena Dunham và Nicole Kidman trùng ý tưởng trang phục

Trên thảm đỏ quy tụ nhiều mỹ nhân khó tránh có lúc sẽ đụng hàng nhẹ. Năm nay, Lena Dunham và Nicole Kidman đã trùng ý tưởng trang phục. Cả hai đều mặc đầm đỏ đính sequin lấp lánh và trang trí lông vũ. Nhưng trong khi Lena bị báo chí và dân cư mạng chê thậm tệ thì Nicole được ca tụng là nữ thần thảm đỏ.

Một số outfit bị cộng đồng mạng gọi thẳng là “cosplay trá hình nghệ thuật”.

Dù dress code mang tính sáng tạo cao, không ít khách mời lại chọn những bộ trang phục an toàn đến mức nhạt nhòa, hoặc cố tình gây sốc nhưng thiếu sự liên kết với chủ đề. Mạng xã hội tràn ngập bình luận mỉa mai, gọi đây là “cuộc thi cosplay trá hình nghệ thuật”. Dưới đây là những trang phục bị "gắn nhãn" cosplay: