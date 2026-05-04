Zendaya và vài ngôi sao khác xác nhận sẽ vắng mặt ở Met Gala 2026, lý do là gì?

HHTO - Met Gala 2026 ngày mai là diễn ra rồi, và như thường lệ, danh sách khách mời vẫn được giữ kín đến phút chót. Tuy nhiên, một số ngôi sao đã xác nhận là sẽ xuất hiện, cũng như một vài người đã tuyên bố vắng mặt tại sự kiện đình đám này.

Một điều đặc trưng của Met Gala là danh sách khách mời luôn được giữ bí mật tuyệt đối, và chỉ khi thảm đỏ chính thức bắt đầu, người hâm mộ mới biết chính xác ai sẽ xuất hiện.

Trung tâm của sự kiện năm nay chính là dàn đồng chủ trì quyền lực, bao gồm: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và Anna Wintour. Với sức ảnh hưởng của họ, Met Gala năm nay được kỳ vọng sẽ quy tụ hàng loạt ngôi sao hạng A. Ngoài ra còn có các thành viên trong ban tổ chức, những người gần như chắc chắn sẽ góp mặt và đều có vai trò riêng trong sự kiện. Đó là Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Lena Dunham, Elizabeth Debicki, Misty Copeland và Lisa BLACKPINK.

Sức hút của Met Gala không chỉ nằm ở những gương mặt sẽ xuất hiện, mà còn được bàn tán bởi những người... không đến và lý do vắng mặt của họ. Một số người vắng mặt vì không được mời, bận việc riêng, hoặc chủ động nói “không” với sự kiện này.

Zendaya là một trong số những cái tên vắng mặt tại Met Gala 2026.

Có không ít người nổi tiếng tự nguyện tránh xa Met Gala. Vài ngôi sao từng chia sẻ rằng họ cảm thấy sự kiện này quá gò bó, đông đúc và mang tính phô trương. Dù bề ngoài hào nhoáng, trải nghiệm bên trong không phải lúc nào cũng thoải mái.

Dù là biểu tượng của sự xa hoa và danh tiếng, Met Gala không phải lúc nào cũng là điểm đến của mọi ngôi sao.

Với những người đề cao sự riêng tư hoặc không thích áp lực truyền thông, Met Gala không phải là nơi họ muốn quay lại. Điều này cho thấy Met Gala không chỉ là một buổi tiệc, mà còn phản ánh nhiều yếu tố về quyền lực, hình ảnh và quan điểm cá nhân trong giới giải trí.

Meryl Streep cũng sẽ không có mặt tại Met Gala 2026.

Việc vắng mặt có thể đến từ nhiều lý do khác nhau: Không được mời, chủ động từ chối, hay đơn giản là không còn phù hợp. Và đôi khi, những câu chuyện đằng sau sự vắng mặt ấy lại thú vị không kém gì chính thảm đỏ của sự kiện.