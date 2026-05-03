MGI All Stars khởi động vòng bình chọn, Hương Giang đang ở vị trí thứ mấy?

JEANIE - Ảnh: Miss Grand International

HHTO - Cuộc thi MGI All Stars chính thức khởi động vòng bình chọn đầu tiên với tên gọi All Stars: World Famous, thí sinh chiến thắng vòng bình chọn này sẽ nhận được lợi ích gì? Hoa hậu Hương Giang hiện đang ở vị trí nào trong vòng bình chọn này?

BTC cuộc thi MGI All Stars chính thức khởi động vòng bình chọn đầu tiên với tên gọi All Stars: World Famous. Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất ở phần bình chọn này, sẽ được chiếm spotlight trong đêm Chung kết tại sự kiện Welcome All the Stars to Bangkok vào ngày 20 tháng 5.

Điểm số được tính trên 2 nền tảng:

- Tại Facebook: Fanpage chính thức Miss Grand International (chỉ tính lượt bình chọn của những người follow trang).

  • 1 lượt thả cảm xúc (chỉ biểu tượng trái tim) = 5 điểm
  • 1 lượt chia sẻ = 1 điểm

- Tại Instagram: @missgrandinternational (chỉ tính lượt bình chọn của những người follow trang): 1 lượt thích = 6 điểm

Thời gian bình chọn: Từ ngày 30/04 đến 18:00 ngày 05/05/2026 (giờ Bangkok, cùng giờ Việt Nam).

Sau 2 ngày bình chọn, hiện tại Hoa hậu Hương Giang đang ở vị trí thứ 2, sau một người đẹp đến từ Philippines là Alexa Núñez.

Alexia Nuñez mang hai quốc tịch Philippines và Brazil, hiện đang đứng đầu danh sách bình chọn. Cô sinh ra tại Brazil, từng đại diện Brazil tại Noble Queen of the Universe 2025 và giành vương miện. Alexia thành thạo tới 5 ngôn ngữ, cô sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy hòa bình, phẩm giá và trao quyền cho phụ nữ. Là một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang bền vững và hoạt động nhân đạo, Alexia làm việc chặt chẽ với phụ nữ và trẻ em bản địa thông qua các chương trình giáo dục, vừa tôn vinh văn hóa vừa hướng tới sự tự chủ lâu dài.

Tiếp sau Hoa hậu Hương Giang là 4 người đẹp đều đến từ Philippines, quốc gia này vẫn luôn giành ưu thế rất lớn tại các vòng thi cần bình chọn.

Lịch trình của cuộc thi được chính thức bắt đầu từ ngày 18/5 với lớp học nấu ăn Hương vị Thái Lan, mặc trang phục truyền thống Thái Lan, tiếp sau đó là lễ chào mừng, trao sash... các phần thi phụ bao gồm thử thách catwalk, phỏng vấn kín, thử thách chụp ảnh chân dung, thi trang phục dạ hội, trang phục áo tắm, thử thách mặt mộc...

JEANIE - Ảnh: Miss Grand International
