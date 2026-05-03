Những bộ trang phục giúp các cô gái truyền đi thông điệp yêu đời và vui vẻ

Mai Lâm

HHTO - Là tín đồ của cuộc sống tươi đẹp, bạn hãy thể hiện điều đó qua cách ăn mặc, mang lại cảm giác tích cực và yêu đời cho bất kỳ ai gặp gỡ bạn.

Trong mọi dịp vui, dù đó là đám cưới, sinh nhật hay đi concert, hãy tập trung vào việc tận hưởng bản thân và sống trọn khoảnh khắc, thay vì căng thẳng về việc liệu mình đã chọn đúng trang phục hay chưa.

Váy ngắn và ủng cao su

Nếu có một điều có thể học hỏi được từ siêu mẫu Kate Moss, thì đó là sức mạnh của một chiếc đầm ngắn (mini dress). Khi phối cùng ủng cao su, ngay lập tức bạn có ngay phong cách lễ hội kiểu Coachella phóng khoáng và thoải mái.

Nếu bạn muốn trông năng động và ấn tượng hơn, có thể bổ sung thêm vớ/tất cao, tạo cảm giác phối đồ công phu hơn.

Đơn sắc

Bước đi trong một bộ trang phục đơn sắc chắc chắn sẽ gây ấn tượng với xung quanh. Nếu bạn muốn truyền đi một thông điệp yêu đời và tận hưởng cuộc sống, hãy chọn những màu sắc tươi sáng, bắt mắt.

Những màu neutral mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn, giúp giải tỏa stress hoặc đơn giản là làm dịu mắt.

Áo phông nhiều lớp

Bạn có thể kết hợp một chiếc áo phông thiết kế nhiều lớp, in hình độc đáo với chân váy lụa viền ren, hoặc quần nỉ là có ngay bộ trang phục đơn giản và thời trang, có thể đi đến bất cứ đâu.

Áo thun và quần nỉ đều đề cao sự thoải mái, nhưng áo thun thiết kế để trông có nhiều lớp lại giúp outfit của bạn như được phối có chủ đích. Đây là công thức trang phục giúp bạn nhẹ đầu, khỏi phải suy nghĩ, vì luôn hiệu quả.

Quần lửng và áo cổ yếm

Phong cách hoài cổ thập niên 90 đang on trend, đặc biệt là bộ đôi quần lửng và áo cổ yếm. Để thể hiện sự vui vẻ, thoải mái và tự do, có lẽ không có sự kết hợp nào tuyệt vời hơn hai item này.

Bổ sung thêm giày đế xuồng nữa là bạn có thể ngay lập tức tham dự vào mọi cuộc vui, từ tiệc bãi biển đến buổi cắm trại ngắm hoàng hôn hay hát chúc mừng sinh nhật bạn bè.

#Thời trang yêu đời #Trang phục năng động #Phong cách tươi sáng #Mix đồ hoài cổ #Trang phục thoải mái

