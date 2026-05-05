Điều gì khiến bản nhạc Việt này gây sốt trong cộng đồng Vocaloid toàn cầu?

HHTO - Tuy không tạo hiệu ứng bùng nổ khi vừa phát hành, bài hát này "đi chậm thấm dần" và đang gây sốt trong cộng đồng người nghe Vocaloid, mang đến màu sắc mới mẻ, độc đáo cho thị trường Việt Nam.

Không còn là gương mặt xa lạ trong cộng đồng Vocaloid, Anh Duy là một VocaloP (Vocaloid Producer) người Việt với 10 năm hoạt động. Tháng trước, anh phát hành ca khúc mới Cứ Thế (What Can I Say). Đáng chú ý, đây là single Vocaloid đầu tiên được Anh Duy sáng tác bằng tiếng Việt, với phần thể hiện của anh cùng sự góp giọng của giọng ca ảo Kasane Teto.

Ca khúc không chỉ có giai điệu bắt tai cùng hình ảnh bắt mắt, mà còn ghi điểm ở khả năng phát âm tiếng Việt tương đối trôi chảy của Kasane Teto. Nhờ vậy, ngay từ những ngày đầu phát hành, Cứ thế (What Can I Say) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng Vocaloid trong và ngoài nước.

Tại phần bình luận dưới MV, nhiều người bày tỏ thích thú khi “ca sĩ ảo” này có phần thể hiện bằng tiếng Việt rõ ràng, gần như giọng bản xứ.

Những bình luận khen ngợi bài hát từ cộng đồng Vocaloid quốc tế.

Các voicebank hiện tại của Kasane Teto chỉ hỗ trợ 2 ngôn ngữ chính là tiếng Nhật và tiếng Anh. Vì vậy, để giúp “ca sĩ ảo” có phần thể hiện tiếng Việt rành mạch, Anh Duy đã phải đầu tư không ít thời gian và công sức. Trên mạng xã hội X, khi được hỏi về cách giúp Kasane Teto hát tiếng Việt trôi chảy, nam Vocaloid cho biết anh đã kết hợp nhiều phương pháp xử lý ngôn ngữ khác nhau để đạt được kết quả mong muốn. “Đó là sự kết hợp của tiếng Quảng Đông, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha… và rất nhiều 'sức mạnh ý chí' sinh ra nhờ caffeine nữa” - anh hóm hỉnh chia sẻ.

Thông qua câu trả lời có phần hài hước, có thể thấy thấy quá trình thực hiện ca khúc đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên trì.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV thu về gần 300K lượt xem trên YouTube - một con số đáng chú ý đối với sản phẩm mang màu sắc Vocaloid khá kén người nghe. Trong bối cảnh các sản phẩm Vocaloid bằng tiếng Việt vẫn còn khá hạn chế, những thử nghiệm mới như Cứ Thế (What Can I Say) phần nào cho thấy nỗ lực mở rộng cách tiếp cận của nghệ sĩ trẻ với dòng nhạc này.