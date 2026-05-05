Đạp Gió 2026: Trang Pháp - An Kỳ là "chiếc bè" chữa lành khiến các tỷ tỷ "bỗng rén"

HHTO - Cách Trang Pháp - An Kỳ chọn về đội của nhau ở công diễn 2 - 3 trở thành lý do lớn nhất thiết lập nên "chiếc bè lá" ở "Đạp Gió 2026". Đối với nhau là năng lượng chữa lành nhưng đối với các "tỷ tỷ" còn lại, đây là bộ đôi phải dè chừng.

"Chiếc bè" Trang Pháp - An Kỳ hình thành từ sau màn nhảy đôi bùng nổ ở sân khấu Ego-holic tại công diễn 2 Đạp Gió 2026 (tên cũ: Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) và được "căng gió" mạnh hơn nhờ sự ăn ý khi luyện tập cùng nhau. Lần đầu tiên hợp tác, Trang Pháp là đội trưởng, chiêu mộ được An Kỳ. Cả hai lập nên "khu tự trị" giúp 2 "tỷ tỷ" Ôn Tranh Vanh, Tiêu Tường cải thiện kỹ năng ca hát, trình diễn rõ rệt.

An Kỳ xuất thân từ giới underground, ra mắt với tư cách trưởng nhóm THE9 (nhóm nữ chiến thắng của show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2). Khán giả đã quen thấy một "tiểu quái vật" An Kỳ với kinh nghiệm thực chiến dày dặn, gai góc, cá tính. Nhưng khi về chung đội với Trang Pháp, cô lại hóa "bé bi" được cưng, "ỏn ẻn" khi ở cạnh chị, được vỗ về khi rơi nước mắt vì thấy Ôn Tranh Vanh, Tiêu Tường tiến bộ.

Kết Pháp Vi Kỳ là tên cặp đôi được fan đặt cho Trang Pháp - An Kỳ. Siêu thoại couple trên Weibo đã vượt 3.000 thành viên, hiện đứng thứ 4 trong bảng Siêu thoại couple của Đạp Gió 2026.

Công diễn 3 đang được coi là "tủ tài liệu" kéo fan lên thuyền Trang Pháp - An Kỳ. Cựu thành viên THE9 đã khéo léo từ chối 2 "tỷ tỷ" là Phạm Vỹ Kỳ, Đạm Đạm để đảm bảo giữ 1 vị trí trống: "Tôi đã dành một chỗ trong trái tim mình cho chị ấy, tôi chờ chị ấy. Đó là Trang Pháp". Và niềm tin của đội trưởng An Kỳ đã được Trang Pháp hồi đáp.

Điều khiến phần chọn đội trở thành "nguyên liệu delulu" cho fan là vì cả hai hoàn toàn có thể đi theo chiến lược chọn thành viên/ đội trưởng có độ nhận diện/ nhân khí/ thứ hạng cao để đảm bảo hút bình chọn ở hiện trường như Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông (dù kỹ năng không quá tốt). Nhưng cuối cùng, họ đều chọn tái hợp với nhau vì đồng điệu trong cách làm việc và mong muốn kiến tạo một "tổ đội" đem đến màn trình diễn tốt nhất.

Kết Pháp Vi Kỳ là bộ đôi "mềm xèo", chữa lành trong mắt người hâm mộ nhưng với các "tỷ tỷ", đây là tổ hợp "không dám động vào". Ai nấy đều ồ lên thú vị khi cả hai về một nhóm. Trang Pháp - An Kỳ đều là nhân tố có kỹ năng biểu diễn hàng đầu ở Đạp Gió 2026, được đánh giá là all-rounder của chương trình.

Tại vòng chọn đội trong công diễn 2, ngay khi thấy An Kỳ dán sticker chọn về với Trang Pháp, nhiều "tỷ tỷ" đồng quan điểm "né vội" đội trưởng Trang vì sợ 2 "quái vật" sẽ chọn ca khúc khó, phải nhảy nhiều và nhìn thấy tương lai luyện tập cường độ cao.

Ở công diễn 3, ngoài phần trình diễn nhóm với Nghịch Chiến, Trang Pháp và An Kỳ sẽ biểu diễn ca khúc Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân (livestream ngày 8/5), được trợ diễn bởi Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc. Đây là siêu hit một thời của TFBOYS. Fan và non-fan đều kỳ vọng hai "quái vật trình diễn" của Đạp Gió 2026 sẽ biến sân khấu này trở thành "huyền thoại" của mùa này.

