Baeksang 2026: "Thị hậu" khó đoán, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thắng giải nào?

HHTO - Nếu "thị đế" có khả năng cao trao cho Ji Sung (Thẩm Phán Trùng Sinh) thì hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" (Thị hậu) khó dự đoán. Daesang của Baeksang 2026 sẽ trao cho chương trình giải trí hay phim?

Lễ trao giải Baeksang 2026 "ồn ào" kể từ khi công bố đề cử khi hàng loạt tác phẩm bị loại nhưng không vì lẽ đó mà khán giả nhận định những cái tên được chọn là sai lầm. Daesang - hạng mục danh giá nhất cũng là chiếc cúp khó lường nhất. Năm ngoái, Baeksang gọi tên Culinary Class Wars cho Baeksang mảng truyền hình - điều siêu hiếm và bất ngờ khi hội đồng trao giải cho một chương trình giải trí thay vì người nổi tiếng hay phim trong suốt 62 năm tổ chức.

Hiệu ứng của Culinary Class Wars 2 tốt không kém mùa đầu tiên. Đây là cái tên có khả năng giành cúp "Chương trình giải trí xuất sắc nhất" (Best Variety Show), nhưng để tiếp tục lấy Daesang thì 50-50.

5 đề cử của hạng mục "Nam diễn viên xuất sắc nhất".

"Nam diễn viên xuất sắc nhất" có thể xướng tên Ji Sung (Thẩm Phán Trùng Sinh) hoặc Hyun Bin (Made in Korea). Khán giả trong nước và quốc tế đang nghiêng về Ji Sung hơn vì tâm lý phức tạp trong nhân vật. Ji Sung từng nhiều lần "tạch" đề cử dù diễn xuất xuất thần nên khán giả càng mong anh chiến thắng.

Hyun Bin thể hiện ấn tượng trong Made in Korea. Dân mạng còn có một lý do phụ mong anh thắng giải vì muốn được thấy những khoảnh khắc ngọt ngào ở Rồng Xanh 2025 lặp lại (xem cụ thể tại link này).

Nếu Hyun Bin và Son Ye Jin thắng "Diễn viên được yêu thích nhất" và cùng đi Baeksang thì có thể khán giả sẽ lại thấy cô "ỏn ẻn" tạo dáng cạnh "chìu ông". Trong trường hợp Son Ye Jin trở thành "ảnh hậu" (Nữ diễn viên xuất sắc nhất - mảng điện ảnh), Hyun Bin ẵm cúp "thị đế" thì đây có thể là "chuỗi huyền thoại" được lòng khán giả mê phim Hàn và "dân đu couple" nhất.

Hyun Bin và Son Ye Jin lần lượt được vinh danh ở hạng mục "Nam/ Nữ chính xuất sắc nhất", cùng lên nhận giải "Diễn viên được yêu thích nhất" tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2025.



5 đề cử cho giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" là Kim Go Eun, Park Ji Hyun (You and Everything Else), Park Bo Young (Our Unwritten Seoul), Shin Hye Sun (The Art of Sarah) và Yoona (Bon Appétit, Your Majesty).

Khả năng lớn Yoona sẽ trượt giải. Dù Ngự Trù Của Bạo Chúa có độ phủ sóng trong nước và châu Á tốt, nhưng xét về thiết lập nhân vật và độ khó trong kỹ năng diễn giải thì vai Ji Young của cô khó địch lại 4 đối thủ còn lại. Tuy nhiên, cô lại dẫn đầu bảng bình chọn "Diễn viên được yêu thích nhất" nên dự đoán, Yoona sẽ không trắng tay ra về ở Baeksang 2026.

Park Bo Young có thể chiến thắng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất"? Cô "cân 2 vai" chị em sinh đôi Mi Rae - Mi Ji với tính cách và phát triển nhân vật hoàn toàn đối lập. Điểm xuất sắc của cô là khi nhân vật đóng giả đối phương và có tạo hình giống hệt nhau thì cách diễn từ những điệu bộ nhỏ nhất cũng có thể giúp khán giả dễ dàng phân biệt Mi Rae - Mi Ji.

Một Seoul Chưa Biết Đến (Our Unwritten Seoul) là cái tên đáng gờm ở Baeksang 2026 khi có đến 6 đề cử ở các hạng mục quan trọng, cạnh tranh gắt với You and Everything Else (7 đề cử). Hai "con tướng" này dự đoán sẽ "chia nhau" 2 chiếc cúp "Phim truyền hình xuất sắc nhất" (Best drama) và "Kịch bản xuất sắc nhất" (Best Screenplay).

Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) tạo nên cơn sốt toàn châu Á có 1 đề cử ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" (Best Director). Fan phim đều hi vọng sẽ đón tin vui vì mọi khung hình của phim đều đẹp tựa tranh.

Nhưng chọn ra đạo diễn xuất sắc không chỉ dựa vào quay đẹp mà còn là cách kể chuyện bằng hình ảnh, chỉ đạo diễn xuất. Khả năng Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không chiến thắng rất thấp khi đặt cạnh bộ đôi "quái vật" Our Unwritten Seoul, You and Everything Else, lại còn thêm Made in Korea.

Dự đoán, "chôn ha" Lee Chae Min có thể thắng giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" (Best New Actor), Choi Ji Su (Undercover Miss Hong) sẽ là "Nữ diễn viên mới xuất sắc" (Best New Actress). "Tiên tri" nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất gọi tên Ha Yoon Kyung (Undercover Miss Hong); bảng nam có thể là Yoo Seung Mok (The Dream Life of Mr. Kim).

Baeksang 2026 sẽ diễn ra vào tối 8/5.