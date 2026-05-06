Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Sau bê bối của anh ruột, Jisoo lại vạ lây vì ê-kíp bị tố mượn đồ nửa năm chưa trả

Thu Trang

HHTO - Nhà thiết kế của Judassime cho biết ê-kíp của Jisoo chưa hoàn trả trang phục dù đã nhiều lần gửi email yêu cầu. Sau đó, một số nhà thiết kế khác cũng lên tiếng chia sẻ tình huống tương tự khiến câu chuyện càng thêm căng thẳng.

Người hâm mộ vẫn đang đắm chìm trong giao diện "tiên hoa" của Jisoo tại Met Gala thì "cứng người" khi nhận tin nữ idol bị vướng vào một lùm xùm mới. Cụ thể, nhà thiết kế Benjamin Voortmans, người đứng sau thương hiệu Judassime đã đăng một video trên Instagram vào tối 5/5, tố ê-kíp Jisoo. Anh cho biết phía thương hiệu đã gửi trang phục để phục vụ buổi chụp bìa album của Jisoo, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được hoàn trả.

z7795836534735-838875b6de5ccd10a951d25fa2e7bfdd.jpg
Nhà thiết kế còn bày tỏ sự bức xúc khi đăng tải với tiêu đề: "Team Jisoo đã lấy đồ của tôi".

Lùm xùm nhanh chóng nóng lên khi tài khoản của Judassime công khai gắn thẻ Jisoo kèm lời nhắn "Hãy trả lại đồ của tôi". Theo Benjamin Voortmans, các thiết kế được gửi sang Hàn Quốc đã hơn 6 tháng nhưng phía ê-kíp giọng ca Earthquake vẫn nhiều lần dời lịch hoàn trả. Anh cũng cho biết đây đều là những item thuộc bộ sưu tập mới, có giá trị cao, đồng thời đã gửi kèm hóa đơn và hợp đồng để tiến hành các thủ tục cần thiết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhà thiết kế Benjamin Voortmans tiếp tục đăng thêm một video để làm rõ. Anh cho biết mình không có ý công kích Jisoo, mà chỉ nhắc tên cô để thu hút sự chú ý từ ê-kíp do tên Jisoo xuất hiện trong các email trao đổi trước đó. Theo anh, mục đích duy nhất là nhận lại trang phục, đồng thời cũng mong cộng đồng mạng không đẩy sự việc đi quá xa.

z7795837873260-01ef853faaf0cf28190861a61d916b3e.jpg
Phía Judassime cho rằng phía ê-kíp của Jisoo cần làm việc chuyên nghiệp hơn và có phản hồi rõ ràng nếu xảy ra vấn đề.

Không dừng lại đây, phần bình luận bên dưới bài đăng cũng bất ngờ "nóng" không kém. Một số tài khoản được cho là của các nhà thiết kế khác đã lên tiếng cho biết họ từng rơi vào tình huống tương tự khi làm việc với ê-kíp của Jisoo. Có người chia sẻ đã gửi sản phẩm nhưng vẫn chưa được hoàn trả, trong khi người khác cho biết từng được liên hệ mượn trang phục cho buổi chụp nhưng không đạt được thỏa thuận rõ ràng.

hhi31pda0aajoum.jpg
hhknzegxeaiggoa.jpg
Những chia sẻ này nhanh chóng dấy lên nhiều tranh luận hơn trong cộng đồng mạng.
z7795846149673-49e72a965be113bb18281195ad92ece5.jpg
Lưu ý: Đây là ảnh minh họa, không phải trang phục bị tố mượn chưa trả được nhắc đến trong bài viết.

Hiện tại, Jisoo và BLISSOO vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trước những tranh luận tăng cao, người hâm mộ bày tỏ mong muốn phía công ty sớm vào cuộc và xử lý sự việc một cách rõ ràng nhằm tránh những ảnh hưởng không đáng có đến hình ảnh của nữ idol.

Trước đó, Jisoo cũng từng bị réo tên khi anh trai vướng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến quấy rối tình dục và bạo lực gia đình, gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ idol khi cô bị kéo vào các cuộc tranh luận trên mạng. Đại diện pháp lý của BLISSOO đã phủ nhận mọi liên quan.

cover-1480.jpg
Thu Trang
#Jisoo #Jisoo và Judassime #Jisoo trang phục #team Jisoo

Xem thêm

Cùng chuyên mục