Sau bê bối của anh ruột, Jisoo lại vạ lây vì ê-kíp bị tố mượn đồ nửa năm chưa trả

HHTO - Nhà thiết kế của Judassime cho biết ê-kíp của Jisoo chưa hoàn trả trang phục dù đã nhiều lần gửi email yêu cầu. Sau đó, một số nhà thiết kế khác cũng lên tiếng chia sẻ tình huống tương tự khiến câu chuyện càng thêm căng thẳng.

Người hâm mộ vẫn đang đắm chìm trong giao diện "tiên hoa" của Jisoo tại Met Gala thì "cứng người" khi nhận tin nữ idol bị vướng vào một lùm xùm mới. Cụ thể, nhà thiết kế Benjamin Voortmans, người đứng sau thương hiệu Judassime đã đăng một video trên Instagram vào tối 5/5, tố ê-kíp Jisoo. Anh cho biết phía thương hiệu đã gửi trang phục để phục vụ buổi chụp bìa album của Jisoo, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được hoàn trả.

Nhà thiết kế còn bày tỏ sự bức xúc khi đăng tải với tiêu đề: "Team Jisoo đã lấy đồ của tôi".

Lùm xùm nhanh chóng nóng lên khi tài khoản của Judassime công khai gắn thẻ Jisoo kèm lời nhắn "Hãy trả lại đồ của tôi". Theo Benjamin Voortmans, các thiết kế được gửi sang Hàn Quốc đã hơn 6 tháng nhưng phía ê-kíp giọng ca Earthquake vẫn nhiều lần dời lịch hoàn trả. Anh cũng cho biết đây đều là những item thuộc bộ sưu tập mới, có giá trị cao, đồng thời đã gửi kèm hóa đơn và hợp đồng để tiến hành các thủ tục cần thiết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhà thiết kế Benjamin Voortmans tiếp tục đăng thêm một video để làm rõ. Anh cho biết mình không có ý công kích Jisoo, mà chỉ nhắc tên cô để thu hút sự chú ý từ ê-kíp do tên Jisoo xuất hiện trong các email trao đổi trước đó. Theo anh, mục đích duy nhất là nhận lại trang phục, đồng thời cũng mong cộng đồng mạng không đẩy sự việc đi quá xa.

Phía Judassime cho rằng phía ê-kíp của Jisoo cần làm việc chuyên nghiệp hơn và có phản hồi rõ ràng nếu xảy ra vấn đề.

Không dừng lại đây, phần bình luận bên dưới bài đăng cũng bất ngờ "nóng" không kém. Một số tài khoản được cho là của các nhà thiết kế khác đã lên tiếng cho biết họ từng rơi vào tình huống tương tự khi làm việc với ê-kíp của Jisoo. Có người chia sẻ đã gửi sản phẩm nhưng vẫn chưa được hoàn trả, trong khi người khác cho biết từng được liên hệ mượn trang phục cho buổi chụp nhưng không đạt được thỏa thuận rõ ràng.

Những chia sẻ này nhanh chóng dấy lên nhiều tranh luận hơn trong cộng đồng mạng.

Lưu ý: Đây là ảnh minh họa, không phải trang phục bị tố mượn chưa trả được nhắc đến trong bài viết.

Hiện tại, Jisoo và BLISSOO vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Trước những tranh luận tăng cao, người hâm mộ bày tỏ mong muốn phía công ty sớm vào cuộc và xử lý sự việc một cách rõ ràng nhằm tránh những ảnh hưởng không đáng có đến hình ảnh của nữ idol.

Trước đó, Jisoo cũng từng bị réo tên khi anh trai vướng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến quấy rối tình dục và bạo lực gia đình, gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ idol khi cô bị kéo vào các cuộc tranh luận trên mạng. Đại diện pháp lý của BLISSOO đã phủ nhận mọi liên quan.