“Bạch Tuyết” Rachel Zegler bị chế giễu tại Met Gala 2026, người bênh kẻ hùa

HHTO - Xuất hiện ở Met Gala 2026 trong bộ trang phục được lấy cảm hứng từ bức tranh về khoảnh khắc cuối cùng của “Nữ hoàng chín ngày” của nước Anh, “Bạch Tuyết” Rachel Zegler không may lại trở thành đối tượng bị chế giễu trên MXH.

Met Gala 2026 đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của nữ diễn viên Rachel Zegler - nàng Lucy Gray Baird của The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, công chúa Bạch Tuyết của Snow White bản live-action của Disney.

Cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng ngọc trai hở vai. Một trong những điểm nhấn ấn tượng của bộ trang phục là áo corset được may thủ công, mặc ngược; và Rachel bịt mắt mình bằng một dải vải chiffon.

Được biết, trang phục của Rachel Zegler tại Met Gala 2026 được lấy cảm hứng từ bức tranh The Execution of Lady Jane Grey (Vụ Hành Quyết Quý Bà Jane Grey), vẽ năm 1833, của họa sĩ người Pháp Paul Delaroche. Bức tranh thể hiện những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Jane Grey, người được biết đến là “Nữ hoàng chín ngày” của nước Anh - lên ngôi vỏn vẹn chỉ chín ngày trước khi bị người chị khác mẹ của mình lật đổ và kết án tử.

Mặc dù vẻ ngoài của Rachel Zegler được khen ngợi, nhưng nữ diễn viên lại bị chế giễu bởi biểu cảm được nhận xét là “kỳ quặc”, “bất thường” khi tạo dáng. Có thể thấy nữ diễn viên mở môi lớn, cử động hàm kỳ lạ. Biểu cảm này của nữ diễn viên khiến khán giả liên tưởng đến một cảnh phim trong Snow White, cô cũng có biểu cảm tương tự - và đó cũng là một trong những cảnh phim khiến cô bị chê và chế giễu nhất khi phim ra mắt.

Nguồn: Right Angle News Network.

Những hình ảnh và video về “cử động hàm” kỳ quặc của Rachel Zegler tại Met Gala 2026 lan khắp các nền tảng MXH, trở thành "content" cho nhiều ảnh meme chế nhạo. Có thể nói, sau "cú ngã đau" mang tên Snow White - ngoại hình và diễn xuất của cô trong phim bị chế giễu, phim lỗ đậm 170 triệu đôla và cô bị chỉ trích là nguyên nhân lớn nhất - một lần nữa Rachel Zegler lại “rần rần” trên MXH, nhưng vẫn theo cách chẳng dễ chịu gì lắm cho chính chủ.

Các bình luận viết: “Cổ uống quá chén trước khi đến Met Gala hả?”, “Cô ấy trông xinh đấy, nhưng lại làm hơi quá đà, như người ta hay nói đừng-cố-quá-kẻo-quá-cố”, “Cô ấy đang muốn truyền tải thông điệp gì qua biểu cảm đấy à, hay chỉ đơn thuần là sự tự mãn?”, “Trông khó coi thật sự”, “Nhìn giống con lừa trong phim Shrek í”, “Là diễn viên sao cổ không biết kiểm soát biểu cảm cho bớt lố nhỉ?”…

Bên cạnh đó cũng có không ít bình luận phản bác những lời chỉ trích và bênh vực Rachel Zegler. Họ cho rằng nữ diễn viên đã cố tình thể hiện sự khó chịu mà bộ trang phục gây ra - áo corset mặc ngược và bị bịt mắt. Các bình luận viết: “Đó là biểu cảm đau khổ, để làm nổi bật sự tương phản giữa việc mặc một bộ trang phục đẹp và nỗi đau mà nó gây ra”, "Ngưng đổ lỗi cho cổ về thất bại của Snow White đi, dù là ai đóng đi chăng nữa thì cái phim đấy cũng chẳng khá lên được", "Cô ấy đâu đáng bị ghét đến thế"...