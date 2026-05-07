"Tình Yêu Không Có Thần Thoại" chẳng mang lại phép màu nào cho Đường Yên

HHTO - Có lẽ tên phim đã vận vào sự nghiệp của Đường Yên, rằng chẳng có phép màu nào đến với cô sau kết quả đáng buồn của Tình Yêu Không Có Thần Thoại.

Năm 2026 mới đi qua được một phần ba quãng đường nhưng Tình Yêu Không Có Thần Thoại của Đường Yên, Triệu Hựu Đình đã bị xếp vào nhóm những phim truyền hình Hoa ngữ thất bại nhất năm. Bởi rating của phim giảm dần đều, hiện đang ở dưới 1% là mức thấp đến không tưởng.

Bộ phim đang có rating cực thấp.

Có nhiều lý do khiến Tình Yêu Không Có Thần Thoại không được khán giả quan tâm. Đầu tiên là phim lên sóng âm thầm, chẳng quảng bá giới thiệu khiến mọi người còn chẳng biết phim có chiếu. Đến khi xem thử vài tập, mọi người lại quyết định quay lưng.

Nội dung Tình Yêu Không Có Thần Thoại xoay quanh Lâm Triển Kiều (Đường Yên), một phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ, không dễ gì rơi vào lưới tình. Còn nam chính Hà Hàn (Triệu Hựu Đình) thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại luôn né tránh chuyện tình cảm. Đề tài không cũ nhưng các chi tiết lại rất cũ kỹ, lạc hậu, suy nghĩ cũng như cách hành xử của nhân vật chẳng hợp lý.

Biên kịch cho họ yêu nhau thắm thiết nhưng thường xuyên tranh cãi vì những chuyện vụn vặt, cộng thêm lời thoại rất sáo rỗng thiếu thực tế. Kèm thêm nhịp phim chậm tới mức buồn ngủ là quá đủ để người xem chuyển kênh.

Chuyện tình của hai nhân vật chính không hấp dẫn

Và tâm điểm bị phàn nàn nhiều nhất lại là Đường Yên. Để tạo hình tượng nữ chính mạnh mẽ cá tính, cô để tóc tém nhưng thay vì cắt tóc ngắn, Đường Yên đội tóc giả. Mái tóc “nhìn là biết giả” khiến khán giả khó chịu suốt cả phim, lại thêm diễn xuất của Đường Yên đơ cứng, nhất là ở các cảnh quay cận không thể hiện được cảm xúc của nhân vật.

Đường Yên mất điểm vì mái tóc giả quá lộ.

Trước đó, Đường Yên đã có phim Niệm Vô Song không đạt thành tích tốt. Còn bây giờ, thất bại của Tình Yêu Không Có Thần Thoại đã khiến danh tiếng Đường Yên càng thua sút Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong nhóm hoa đán 85.