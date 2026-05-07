Sakamoto Days bản live-action lập kỷ lục doanh thu, điểm có cao hơn bản anime?

Cụ thể, Sakamoto Days bản live-action nhanh chóng chạm mốc doanh thu 1 tỷ yên (hơn 168 tỷ đồng) chỉ sau 5 ngày, thu hút hơn 773 nghìn lượt khán giả ra rạp. Dự án khởi chiếu tại quê nhà Nhật Bản từ ngày 29/4 và nhanh chóng bùng nổ, trở thành tác phẩm ăn khách nhất dịp đầu năm 2026.

Với thành tích này, Sakamoto Days bản live-action trở thành phim chuyển thể từ anime/ manga đạt mốc 1 tỷ yên nhanh thứ nhì mọi thời đại, sau Kingdom 4 (3 ngày). Phim cũng lọt vào Top 5 dành cho mảng phim live-action nói chung, gần ngang với thành tích của siêu phẩm Quốc Bảo. Ngoài ra, đây cũng là tác phẩm có tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất trong xuyên suốt sự nghiệp của nam diễn viên Meguro Ren.

Tại Nhật Bản, Sakamoto Days bản live-action nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đặc biệt ở tạo hình nhân vật và hướng khai thác dí dỏm pha trộn hành động mãn nhãn. Trên IMDb, phim đạt điểm 7.4/10 gần bằng với phiên bản anime "làm mưa làm gió" trước đó của Netflix.

Nội dung của Sakamoto Days xoay quanh một sát thủ về vườn có tên Sakamoto Taro (Meguro Ren đóng). Anh đã quyết định từ bỏ thế giới ngầm, cùng vị thế của sát thủ vạn người kính nể để kết hôn với Aoi - một cô nhân viên cửa hàng tiện lợi khả ái. Sau khi "giải nghệ", Sakamoto cùng Aoi quản lý một cửa hàng nhỏ, và có một cô con gái tên Hana. Thế nhưng, gia đình của anh vô tình rơi vào tầm ngắm của nhiều tên sát thủ bặm trợn, với mức tiền thưởng cho ai lấy được mạng anh lên đến 1 tỷ yên.

Ra mắt từ năm 2020, Sakamoto Days bản truyện nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm bán chạy và xuất sắc nhất thập niên. Sau 5 năm đầu "tung hoành", bộ truyện đã được tiêu thụ 15 triệu bản toàn cầu, là tiền đề để ra mắt phiên bản anime gây sốt. Giờ đây, bản phim điện ảnh tiếp tục mang di sản của tác giả Yuto Suzuki lan rộng hơn với đại chúng.

Để hóa thân thành Sakamoto Taro nặng 140kg, Meguro Ren đã lột bỏ vẻ ngoài nam thần thường thấy, kiên nhẫn hàng giờ liền để hóa trang. Trong bộ đồ quá khổ, Meguro tự mình tập luyện những cảnh hành động, chiến đấu đến nhễ nhại mồ hôi để mang đến những thước phim chân thực nhất. Hiện tại, bộ phim đang đứng đầu phòng vé của Nhật Bản, đánh bại "cơn sốt" Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ và được kỳ vọng sẽ lập nên nhiều kỷ lục doanh thu mới.

