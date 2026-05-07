Lai Kuan Lin sau 7 năm Wanna One tan rã: "Sống ẩn", theo đuổi đam mê đạo diễn

HHTO - Kể từ khi Wanna One tan rã, "em út" Lai Kuan Lin trải qua nhiều thăng trầm và sau cùng lựa chọn rời khỏi ánh hào quang. Cuộc sống hiện tại giờ ra sao?

Sự trở lại của Wanna One đong đầy nhiều niềm vui, đặc biệt cho cộng đồng hâm mộ Wannable thông qua chương trình thực tế mới. Dù vậy, vẫn có một nốt trầm buồn khiến ai nấy rơi nước mắt, đó là sự xuất hiện của "em út" Lai Kuan Lin. Không thể góp mặt tại nhà chung cùng các anh, Lai Kuan Lin chỉ gặp gỡ thông qua màn hình, cũng như có cuộc gặp ngắn ngủi với Ha Sung Woon để bày tỏ nỗi lòng. Trong 7 năm qua, em út của Wanna One đã sống "nhiều cuộc đời" với đủ thăng trầm.

Lai Kuan Lin của hiện tại để tóc húi cua vẫn điển trai, không còn nét "gà bông" như khi hoạt động cùng Wanna One mà trưởng thành, chững chạc hơn.

Biến cố sau khi Wanna One tan rã

Sau 18 tháng hoạt động, Wanna One tan rã vào đầu năm 2019. Trở lại CUBE Ent, Kuan Lin ghép nhóm với Wooseok, phát hành mini album nhưng tiếng vang không lớn. Anh cũng "sống cuộc đời mới" với vai trò diễn viên khi hoạt động song song tại Trung Quốc.

Định hướng này không mang đến thành công như mong đợi. Dự án tiêu biểu nhất là Tình Đầu Thơ Ngây đóng cùng Triệu Kim Mạch chỉ được hướng ứng trong vòng fan. Dù vậy, lượng fan cứng và độ nổi tiếng từ Wanna One cũng như Produce 101 vẫn giúp Kuan Lin giữ vững vị thế trong giới, là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.

Giữa năm 2019, Kuan Lin tuyên bố muốn chấm dứt hợp đồng với CUBE vì công ty vi phạm điều khoản, tự ý bán quyền quản lý anh cho một bên thứ ba. Sau 2 năm, Lai Kuan Lin thắng kiện nhưng cũng bắt đầu sống kín tiếng hơn. Một thời gian sau, fan nghe phong thanh rằng Lai Kuan Lin đang học để trở thành đạo diễn. Đến năm 2023, hai bộ phim đầu tay của anh là Cuộc Chiến Giữa Đông Xuân và Bắc Kinh Đổ Mưa đạt được thành tựu tốt ở các liên quan phim quốc tế.

Ở tuổi 23, Lai Kuan Lin đã có trải nghiệm đa dạng, đủ rực rỡ và cả những nốt trầm.

Giải nghệ để chọn cuộc sống bình yên

Đến tháng 6/2024, Lai Kuan Lin chính thức thông báo giải nghệ, rời bỏ ánh hào quang của một ngôi sao, tập trung hoàn toàn cho công việc hậu trường và học tập tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Thỉnh thoảng, mỗi khi có hình ảnh của Kuan Lin xuất hiện, nhưng tin đồn về công việc của anh cũng rộ lên. Từng có lời đồn anh thi công chức. Tuy nhiên, trong podcast của mình, Kuan Lin đã trực tiếp "mỉa mai" những lời đồn này. Anh của hiện tại chỉ muốn sống yên bình theo đuổi đam mê riêng.

Khác với hình ảnh nam thần tượng rực rỡ trên sân khấu năm nào, Kuan Lin được bắt gặp với hình tượng chín chắn, giản dị và trưởng thành hơn. Trong chương trình WANNA ONE GO: Back to Base gần đây, anh xuấn hiện qua màn hình với mái tóc húi cua và phong thái điềm đạm. Em út chia sẻ hiện đang là nhân viên tại một công ty sản xuất phim, hàng ngày đi làm, nghiên cứu kịch bản và đang tập trung vào lĩnh vực phim ngắn.

Anh tâm sự rằng bản thân cảm thấy "vững vàng và yên tâm" với cuộc sống của một người làm công ăn lương hiện tại. Dù không còn hoạt động với tư cách nghệ sĩ trình diễn hay diễn viên, tình cảm anh dành cho Wanna One và Wannable vẫn vẹn nguyên, là một phần ký ức đẹp trong thanh xuân.

"Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Các anh yêu quý, em nhớ mọi người rất nhiều và cũng muốn gặp mọi người. Việc xuất hiện trên truyền hình giờ đây đối với em có chút áp lực, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở một không gian riêng tư nhé. Em yêu các anh rất nhiều" - Lai Kuan Lin chia sẻ trong chương trình.