Bóng Ma Hạnh Phúc: Ngân Hòa tiết lộ điều quan trọng về tình trạng sức khỏe

HHTO - Sau nhiều tháng điều trị bệnh suy thận, cuối cùng Ngân Hòa đã lên tiếng nói rõ về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.

Khi phim Bóng Ma Hạnh Phúc lên sóng và ăn khách, Ngân Hòa vai Như Trang đã kể rằng thời điểm cô đang quay phim này thì phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Nữ diễn viên đã giấu bệnh tình, nén cơn đau để hoàn thành vai diễn. Vì thế, khán giả xem phim sẽ thấy Ngân Hòa càng về cuối phim càng gầy, khiến nhân vật Như Trang cũng kém sắc hơn bình thường.

Ngân Hòa cùng bạn diễn trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Sau khi Bóng Ma Hạnh Phúc đóng máy, Ngân Hòa phải nằm viện điều trị dài ngày vì sức khỏe yếu hơn và cần chi phí lớn để điều trị. Trấn Thành cùng nhiều nghệ sĩ đã gửi tiền ủng hộ và còn kêu gọi khán giả quyên góp giúp đỡ Ngân Hòa. Nhưng netizen đã tranh cãi khi thấy Ngân Hòa trước đó còn đi du lịch Hàn Quốc, chụp ảnh bên xe sang dù người quản lý của cô đã lên tiếng thanh minh giải thích.

Nữ diễn viên từng phải điều trị suy thận.

Vì vậy, Ngân Hòa đã thông báo ngừng nhận quyên góp, tập trung chữa bệnh và mới đây, cô đã cập nhật về tình hình sức khỏe của mình. Nữ diễn viên cho biết tình hình điều trị tiến triển tích cực, cô đã có thể trở lại với công việc và cuộc sống hằng ngày. Sau khi trải qua biến cố sức khỏe, Ngân Hòa trân trọng hơn những ngày được làm việc, gặp gỡ khán giả.

Ngân Hòa đã dần hồi phục sức khỏe.

Ngân Hòa rất biết ơn những khán giả đã hỏi thăm, động viên và ở bên cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Nữ diễn viên cũng cảm ơn các đồng nghiệp, đặc biệt là đàn anh Trấn Thành “đã giúp đỡ bằng tất cả sự yêu thương và chân thành”, như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc cô chênh vênh nhất.

Rất nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng Ngân Hòa, mong cô sẽ có thêm nhiều vai diễn mới. Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc chưa thấy Ngân Hòa nói gì đến chuyện sao kê tài khoản quyên góp. Trước đó, đại diện của Ngân Hòa từng giải thích cô bận chữa bệnh nên chưa thể ra ngân hàng làm thủ tục sao kê minh bạch các khoản tiền nhận được.

​