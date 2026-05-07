Phùng Minh Cương: "Hỏa Thần" làng xiếc và tham vọng phá bỏ vùng an toàn

HHTO - Được đánh giá là nhân tố "độc bản" của mùa giải ATVNCG2026, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương kỳ vọng mang đến một màu sắc hoàn toàn mới lạ khi lần đầu đưa nghệ thuật xiếc kết hợp vào sân chơi âm nhạc.

Không còn là suy đoán khi tối 5/5, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức xác nhận Phùng Minh Cương là một trong 5 gương mặt đầu tiên gia nhập "đại gia đình" mùa giải mới lần này. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp góp mặt trong dàn "Anh tài", hứa hẹn tạo nên điểm nhấn giữa dàn diễn viên - ca sĩ đình đám để mang đến những "cú nổ" trình diễn mãn nhãn cho các Gai Con.

Hình ảnh của "Hoàng tử xiếc" Phùng Minh Cương trên fanpage chính thức của chương trình thu hút hàng nghìn lượt thích và thả tim, cùng với bình luận đầy phấn khích từ khán giả. Bởi lẽ, việc một nghệ sĩ xiếc xuất hiện ở ATVNCG 2026 góp phần thể hiện định hướng đa dạng hóa đội hình "Anh tài" năm nay.

Phùng Minh Cương kỳ vọng chương trình ATVNCG 2026 sẽ là cột mốc để phá bỏ giới hạn bản thân. Dù thừa nhận gặp áp lực khi đứng trên sân khấu ca nhạc, nam nghệ sĩ vẫn đầy năng lượng với mục tiêu học hỏi và tạo nên những màn kết hợp bùng nổ cùng các "Anh tài" khác.

Điều đáng nói là với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xiếc tại Việt Nam, Phùng Minh Cương lại thuộc "lứa 2K", năm nay chỉ mới 24 tuổi. Trước đó, anh sở hữu bề dày thành tích ấn tượng, gồm Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022, đoạt giải yêu thích nhất tại cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc năm 2024... cũng như ghi điểm với giới trẻ qua vai Hỏa Vương trong vở Vùng Đất Kỳ Bí "gây sốt" thời gian qua.

Từ thuở nhỏ, Phùng Minh Cương đã đặc biệt yêu thích bộ môn xiếc, thường chạy theo xem những đoàn xiếc rong ở quê. Từ đó, anh định hình bản thân trở thành một nghệ sĩ xiếc, lựa chọn mài giũa kỹ năng tại Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Những năm đầu học xiếc, anh phải tập ép dẻo và thể lực cường độ cao, không ít lần bị thương.

Với ý chí quyết tâm, Phùng Minh Cương đã xuất sắc tốt nghiệp và nhanh chóng "đắt show" biểu diễn tại Phú Quốc. Nhưng vì mong muốn có thể phát triển năng lực hơn, anh quyết định chọn lập nghiệp ở TP.HCM. Kể từ đây, với nỗ lực không ngừng nghỉ, tên tuổi anh dần gắn liền với những vở diễn "cháy vé", nổi bật nhất là Vùng Đất Kỳ Bí cùng tập thể diễn viên Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Thế mạnh của Phùng Minh Cương nằm ở tung hứng, ngoài ra còn thành thạo các kỹ năng đu dây, phun lửa và đạp xe tập thể.

Phùng Minh Cương có chuyện tình đẹp như mơ cùng bà xã.

Bên cạnh sự nghiệp, Phùng Minh Cương còn từng gây chú ý bởi chuyện tình cảm đẹp như ngôn tình, khi kết hôn cùng một khán giả hâm mộ. Bạn nữ tên Thiên Lam từng chia sẻ câu chuyện "Cô gái xin chụp hình cùng thần tượng, 9 tháng sau "chốt đơn" chồng là Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc", nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng vào đầu năm 2025 khi nửa kia hóa ra chính là Minh Cương. Sau hành trình tìm hiểu nhau, cả hai chính thức về chung một nhà từ tháng 11 cùng năm, tạo nên cái kết ngọt ngào.