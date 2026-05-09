ATVNCG 2026: Hồ sơ "Anh tài" Thái Lê Minh Hiếu có gì khiến Gai Con mong chờ?

HHTO - Mới đây, Thái Lê Minh Hiếu được công bố là một trong những "Anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Hồ sơ của "Anh tài" này ra sao mà khiến Gai Con đặt nhiều kỳ vọng?

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 tiếp tục hé lộ thêm 5 gương mặt mới, trong đó Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng trở thành cái tên thu hút nhiều sự chú ý từ các Gai Con. Được dự đoán là một trong những "Anh tài" nhỏ tuổi nhất chương trình năm nay, nam ca sĩ xem đây là cơ hội để trưởng thành hơn, đồng thời khám phá những giới hạn mới của bản thân trên hành trình theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật.

Lần đầu bước vào một sân chơi đòi hỏi cả trình diễn, kỹ năng sân khấu lẫn khả năng thích nghi cao, Thái Lê Minh Hiếu cho biết anh đã chủ động rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo và cả guitar điện để chuẩn bị cho chương trình. Với hình ảnh trẻ trung, năng lượng cùng tinh thần cầu tiến, nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành "mảnh ghép" thú vị của ATVNCG 2026.

"Đi để học. Đi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình" - Minh Hiếu chia sẻ về hành trình mới. Ảnh: ATVNCG.

Minh Hiếu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Tân Binh Toàn Năng. Ngay từ những vòng đầu tiên, anh đã gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, ngoại hình sáng và thần thái trình diễn tự nhiên. Không mất quá nhiều thời gian để Minh Hiếu trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện cao nhất dàn tân binh.

Sau chương trình, trai đẹp Gen Z tiếp tục duy trì sức hút khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chụp hình tạp chí và phủ sóng mạng xã hội với loạt khoảnh khắc được nhận xét "đẹp như xé truyện bước ra". Những fancam ghi lại phần trình diễn của Thái Lê Minh Hiếu thời gian gần đây cũng liên tục viral nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong thái sân khấu cuốn hút. Không chỉ ngoại hình, khán giả cũng chú ý nhiều hơn đến khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng ổn định của nam ca sĩ qua từng lần xuất hiện.

Không chỉ sở hữu nhan sắc và vóc dáng "siêu thực", Minh Hiếu còn được nhiều khán giả yêu mến bởi cách ứng xử tinh tế, hài hước. Ảnh: FBNV.

Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và lợi thế ngoại hình, dấu ấn trong mảng âm nhạc của Thái Lê Minh Hiếu vẫn được xem là điều anh cần nỗ lực chứng minh hơn trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc góp mặt tại ATVNCG 2026 được xem là cơ hội quan trọng để nam ca sĩ bộc lộ toàn diện khả năng trình diễn, âm nhạc và cá tính nghệ thuật. Trước đó, anh cũng vừa chính thức gia nhập đường đua V-Pop với sản phẩm đầu tay Rơi Vào Tình Yêu.