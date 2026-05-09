Khả Ngân đạt thành tích ấn tượng ở giải ba môn phối hợp khắc nghiệt IRONMAN

Ngày 8/5, Khả Ngân hoàn thành nội dung Sunrise Sprint trong khuôn khổ của giải IRONMAN Việt Nam tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện ba môn phối hợp (triathlon) quy mô lớn, quy tụ gần 5.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lần đầu thử sức với mô hình thi đấu khắc nghiệt, Khả Ngân lập thành tích 1 giờ 53 phút, lọt Top 7 bảng nữ nhóm tuổi 25 - 29. Riêng ở bộ môn bơi lội, Khả Ngân đã lọt vào Top 4 bảng nữ cùng nhóm tuổi.

Nữ diễn viên khẳng định tinh thần kỷ luật sau nhiều tháng tập luyện. Với Khả Ngân, việc chinh phục các đường đua sức bền dần trở thành một phần trong lối sống, giúp cô rèn luyện sự kỷ luật và tinh thần bền bỉ cho công việc diễn xuất.

Sinh năm 1997, Khả Ngân bắt đầu nổi tiếng ở độ tuổi 15 với hình tượng "hot girl boxing" cá tính, xinh đẹp và khỏe khoắn. Từ cơ duyên này, cô theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong suốt 14 năm qua với nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh.



Tại đường đua năm nay, Khả Ngân tham gia nội dung Sprint gồm bơi 750m, đạp xe 20km và chạy bộ 5km. Dù thường xuyên góp mặt tại các giải chạy trong nước, nhưng việc kết hợp ba môn liên tục vẫn là một thử thách hoàn toàn khác biệt về thể lực lẫn tâm lý.

Khả Ngân chia sẻ, quá trình chuẩn bị đã có lúc bị gián đoạn do những biến cố gia đình gây ảnh hưởng đến tinh thần. Chính vì vậy, việc cán đích thành công không chỉ là một cột mốc thể thao, mà còn là một chiến thắng cá nhân đầy ý nghĩa, giúp cô vượt qua những nỗi sợ và sự nghi ngờ của chính mình trong giai đoạn khó khăn.

Nhiều khán giả cho rằng Khả Ngân đang nhắc đến nỗi mất mát khi bà ngoại qua đời vào tháng 4 vừa qua. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng chia sẻ xúc động về người bà đã nuôi dưỡng và đồng hành cùng mình từ nhỏ. Cô cho biết đây là “sự mất mát lớn nhất cuộc đời”, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tình yêu thương và sự chăm sóc mà bà dành cho mình suốt nhiều năm qua.

Khả Ngân nói thêm: “Khi đã quen với việc dậy sớm tập dù không muốn, thì deadline hay lịch quay dày cũng không còn là áp lực quá lớn nữa. Cơ thể khỏe, đầu óc minh mẫn là nền tảng để Ngân làm nghề. Trong lúc tập luyện, Ngân cũng học được cách chịu đựng sự khó chịu mà không bỏ cuộc. Đó cũng chính xác là thứ mình cần khi đối diện với một cảnh quay khó, hay một dự án kéo dài mà chưa thấy kết quả ngay lập tức”.

Với nữ diễn viên phim Gia đình mình vui bất thình lình, những buổi chạy dài hay đạp xe một mình là khoảng thời gian quý giá để cô tập trung suy ngẫm, xử lý cảm xúc tốt nhất. Khả Ngân cho biết, cô đã sẵn sàng trở lại với những vai diễn có chiều sâu và nhiều thử thách hơn. Sự kết hợp giữa nền tảng thể lực bền bỉ cùng tinh thần tập trung, kiên định là yếu tố giúp nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới trong nghệ thuật.