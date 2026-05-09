3 phim Việt "hụt hơi" trên đường đua dịp nghỉ lễ: Tiếc nuối cho Thái Hòa, Miu Lê

HHTO - Đường đua phim Việt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 khép lại và hai tác phẩm thắng thế với doanh thu trăm tỷ đều thuộc thể loại kinh dị. Trong khi đó, ba dự án còn lại doanh thu đều thấp đến mức đáng ngạc nhiên.

Đường đua phim Việt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 năm nay đã có kết quả. Năm tác phẩm nội địa ra mắt trong dịp này khiến khán giả cũng phải "nghẹt thở" vì những màn cạnh tranh khốc liệt, tranh nhau thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Hai tác phẩm được cho là thắng thế đều thuộc thể loại kinh dị, trường hợp hiếm hoi so với những mùa phim lễ trước kia. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo 5 Móng đều đạt doanh thu trăm tỷ ấn tượng, trong khi những tác phẩm tưởng sẽ hút khách khi mang yếu tố gia đình, hài kịch hay do các ê-kíp tên tuổi sản xuất lại tụt về phía sau.

Đầu tiên là Anh Hùng, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa. Sở hữu dàn diễn viên tiếng tăm, thực lực, bao gồm một số cái tên nổi trội như Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh... dự án của đạo diễn Võ Thạch Thảo vẫn không thể bật lên hẳn trong mùa chiếu lễ. Sau 2 tuần ra rạp, phim thu về 40 tỷ đồng, con số không quá tệ nhưng so với tên tuổi của Thái Hòa, đây là một bước lùi đáng tiếc so với siêu phẩm trăm tỷ Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối cùng kỳ năm trước.

Mang cốt truyện khai thác đề tài nhức nhối về lừa đảo từ thiện cùng với những lát cắt về tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng tốt, Anh Hùng lại không thể thu hút nhiều khán giả như những tác phẩm kinh dị. Trên mạng xã hội, người xem đánh giá cao sự tham gia của Thái Hòa trong dự án này, nhưng cũng không ít người thẳng thắn cho rằng diễn xuất của anh không mới mẻ, thiếu đột phá. Bên cạnh đó, cái kết phim cũng chưa đủ vỡ òa để tạo nên những chủ đề bàn tán nhằm giúp phim được "sang tai" rộng rãi hơn.

Tiếp theo, dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8 sở hữu dàn diễn viên đồ sộ, cùng với sự dẫn dắt của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Lấy cảm hứng từ nguyên tác One Cut of the Dead từ Nhật Bản, bộ phim chọn hướng đi mạo hiểm, với thể loại "hài đen" châm biếm vốn không phải thế mạnh phòng vé Việt. Trong lúc khán giả vẫn chuộng phim kinh dị tâm linh hay tình cảm gia đình, Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một tia sáng thú vị, mới mẻ, độc đáo, cho dù doanh thu hiện tại không phản ánh điều tương tự (chỉ hơn 31 tỷ đồng sau 2 tuần). Đây là trường hợp đáng tiếc, khi bước thử nghiệm không mang lại kết quả bùng nổ. Song, dự án vẫn được đánh giá cao bởi không chỉ khán giả mà cả người trong ngành điện ảnh, khi đây được xem là "bức thư tình" gửi đến người làm phim và những ai đang va vấp trên hành trình chinh phục đam mê.

​Cuối cùng là Trùm Sò, phim hài cổ trang duy nhất chiếu dịp lễ năm nay. Sự trở lại của đạo diễn kỳ cựu Đức Thịnh mang màu sắc hợp với dịp nghỉ lễ cho gia đình, nhưng trên thực tế lại trở thành tác phẩm hụt hơi nhất đường đua với chỉ hơn 15 tỷ đồng sau 2 tuần chiếu. Doanh thu thấp đến mức bà xã của Đức Thịnh - diễn viên Thanh Thúy phải đi từng rạp để gặp gỡ, kêu gọi khán giả ủng hộ phim.

Nhiều khán giả đánh giá Trùm Sò là bộ phim "xem được", nhưng cách làm phim còn cũ kỹ nên sẽ rất khó tiếp cận lớp khán giả trẻ hiện nay. Có những diễn viên tiềm năng như Phương Nam, Tam Triều Dâng, Doãn Quốc Đam... phim lại không được đánh giá cao ở cách phân bổ "miếng hài", với những ý tưởng không còn thịnh hành. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng nếu phim chọn chiếu dịp khác (dịp Tết hoặc tránh dịp lễ "đông đúc" vừa qua) thì tình hình doanh thu và lan tỏa truyền thông sẽ khả quan hơn.

Đường đua phim lễ đông đúc, cạnh tranh dẫn đến có phim bứt tốc, có phim hụt hơi đều nằm trong dự đoán của chuyên gia và cả khán giả - những người nắm trong tay quyền chọn "món ăn" ưng ý nhất. Ngoài ra, đây cũng là một bài học để các nhà làm phim trong tương lai tham khảo để mang đến chiến lược ra mắt, truyền thông tối ưu nhất cho tác phẩm của mình.