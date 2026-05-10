Mỹ Tâm sẽ mang bản phối mới nhạc phim "TÀI" lên sân khấu concert ở Mỹ

Như Lê

HHTO - Sau 2 năm kể từ concert "My Soul", Mỹ Tâm chính thức trở lại Mỹ với đêm nhạc "MY TAM LIVE IN USA" sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, concert đã nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ Mỹ Tâm quan tâm. Điều khiến khán giả mong chờ nhất lần trở lại này là việc nữ ca sĩ sẽ lần đầu tiên trình diễn live ca khúc nhạc phim TÀI trên sân khấu tại Mỹ. Với sức hút lớn từ dự án điện ảnh cùng hiệu ứng cảm xúc của OST, nhiều fan đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt thời gian qua.

Không chỉ đơn thuần đưa ca khúc vào setlist, Mỹ Tâm còn tiết lộ phiên bản trình diễn lần này sẽ được phối mới dành riêng cho concert. Thông tin này khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng, đặc biệt với những ai yêu thích các sân khấu live band giàu cảm xúc của nữ ca sĩ. Đồng hành cùng Mỹ Tâm trong đêm nhạc lần này tiếp tục là ban nhạc Hoài Sa - cái tên đã góp phần tạo nên dấu ấn cho hàng loạt concert lớn của nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua. Sự kết hợp giữa giọng hát nội lực của Mỹ Tâm cùng chất nhạc cảm xúc từ ban nhạc Hoài Sa được xem như sự “bảo chứng” cho những màn trình diễn thăng hoa và ngẫu hứng trên sân khấu.

Bên cạnh phần OST TÀI đang nhận được nhiều sự chú ý, setlist của MY TAM LIVE IN USA không thể thiếu đi loạt hit đình đám gắn liền với tên tuổi Mỹ Tâm. Đây cũng là yếu tố khiến không ít khán giả tại Mỹ nóng lòng chờ đợi ngày concert chính thức diễn ra.

Đêm nhạc sẽ được tổ chức tại một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng và có quy mô lớn tại Mỹ - nơi từng diễn ra nhiều concert quốc tế với hệ thống sân khấu hiện đại cùng chất lượng âm thanh được đánh giá cao. Đây cũng chính là sân khấu từng chứng kiến sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm trong đêm nhạc My Soul năm 2024 khi hàng nghìn khán giả phủ kín khán phòng và hòa giọng suốt nhiều giờ đồng hồ.

#Mỹ Tâm #concert tại Mỹ #nhạc phim TÀI #live band #hát live #ban nhạc Hoài Sa

