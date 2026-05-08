Chuyến phiêu lưu Hè cùng Doraemon: Bảo bối xịn chào sân, "người quen" lột xác

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau hơn bốn thập kỷ kể từ phiên bản gốc ra mắt vào năm 1983, phiên bản mới "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" sẽ đưa khán giả trở lại với một trong những cuộc phiêu lưu được yêu thích nhất của Doraemon.

Gặp lại những món bảo bối kỳ diệu của Doraemon

Mỗi phần phim Doraemon đều sẽ gắn với những món bảo bối “độc lạ” và nhắc đến câu chuyện “picnic dưới lòng đại dương” của nhóm bạn Doraemon, nhiều khán giả chắc chắn sẽ nhớ ngay tới hai bảo bối đèn pin thích ứng và xe Buggy chạy dưới nước.

Trong chuyến phiêu lưu lần này, đèn pin thích ứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi giúp Doraemon và các bạn có thể thích nghi với môi trường đáy biển với áp suất có thể bóp nghẹt mọi thứ. Nhờ món bảo bối này, cả nhóm có thể hít thở, di chuyển và sinh hoạt dưới nước như đang ở trên mặt đất.

Bên cạnh đó, chiếc xe Buggy chạy dưới nước là trợ thủ đắc lực trong chuyến phiêu lưu. Chiếc xe không chỉ đóng vai trò là phương tiện giúp hội bạn di chuyển nhanh chóng dưới đáy đại dương mà còn hoạt động như một “trợ lý công nghệ”, hỗ trợ cung cấp thông tin và giải đáp những bí ẩn trong suốt hành trình. Đặc biệt, Buggy còn được xây dựng như một người bạn đồng hành thực thụ của nhóm Nobita, không chỉ là cỗ máy vô tri mà biết buồn, biết lo lắng và có cả những cảm xúc của riêng mình trong suốt hành trình sát cánh cùng Nobita và các bạn.

Buggy không chỉ là xe mà còn là bạn đồng hành với nhóm bạn.

Cậu bé bí ẩn El và thế giới dưới đáy biển đầy choáng ngợp

Bước ngoặt của chuyến cắm trại dưới đáy biển của nhóm Nobita thực sự đến khi cả nhóm gặp El, cậu bé đến từ “liên bang Mu” - nền văn minh dưới đại dương tồn tại tách biệt với con người trên mặt đất. Trong câu chuyện, El đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa nhóm Nobita và cư dân biển sâu, đồng thời là người dẫn đường đưa cả nhóm tiến gần hơn tới bí mật về Atlantis, Poseidon và “lâu đài quỷ” đang dần thức tỉnh.

El của phiên bản mới trưởng thành hơn hẳn.

So với phiên bản năm 1983, El trong bản remake được thay đổi đáng kể cả về tạo hình lẫn chiều sâu tâm lý. Nếu ở bản cũ, nhân vật có ngoại hình nhỏ nhắn và trạc tuổi Nobita, thì phiên bản mới lại xây dựng El với dáng vẻ cao lớn, trưởng thành hơn, mang hình ảnh của một chàng trai chất chứa nhiều nỗi lo và trách nhiệm. Gương mặt, mái tóc cùng trang phục được thiết kế chi tiết và hiện đại hơn, đồng thời nhân vật cũng được khai thác nội tâm rõ nét hơn khi mang trong mình sự giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ quê hương và sự đồng cảm dành cho con người mặt đất.

Phần hình ảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

Điểm nâng cấp ấn tượng nhất của phiên bản mới này còn nằm ở phần hình ảnh của “Liên bang Mu” và thế giới dưới đáy biển. Thành phố dưới nước được tái hiện lung linh hơn với ánh sáng rực rỡ, những công trình kỳ ảo và màu sắc đại dương trải dài như một thế giới cổ tích dưới lòng biển sâu. Những mái vòm phát sáng, cung điện khổng lồ hay các sinh vật biển đầy màu sắc như đang mở ra cả một vương quốc đại dương kỳ ảo khiến khán giả cũng muốn bước vào khám phá cùng Doraemon và nhóm bạn.

