Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyện gì đang xảy ra với Bạch Lộc trong show Keep Running mà bị chỉ trích?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bạch Lộc đã làm và nói gì trong show thực tế Keep Running mà bị khán giả phản ứng ra mặt?

Sau khi Angela Baby rời show thực tế Keep Running, Bạch Lộc được mời tham gia và cô cũng rất được yêu thích vì tính cách hoạt bát, vui nhộn, biết cách khuấy động không khí, sẵn sàng lăn xả tham gia các thử thách. Nhưng chẳng ngờ mới đây, Bạch Lộc lại gây tranh cãi và mất điểm trầm trọng.

bach-loc-5.jpg
bach-loc-6.jpg
bach-loc-9.jpg
bach-loc-10.jpg
Bạch Lộc đầy hoạt bát trong show Keep Running.

Ồn ào bắt đầu khi Bạch Lộc gọi hai đàn anh Lý Thần, Trịnh Khải là “người lớn tuổi giàu năng lượng”, chê bai mọi người quá hơn thua khi chơi. Bạch Lộc thường nhận các nhiệm vụ nhẹ nhàng, không mấy tốn sức nên khi người chơi khác than mệt mỏi sau khi chơi, cô lại khẳng định bản thân “không thấy mệt, chỉ thấy nắng nóng”.

Một lần khác, Bạch Lộc đã cản không cho Lý Thần đứng lên tham gia trò chơi mà đề nghị Lý Quân Nhuệ góp mặt. Lý Thần vốn là thành viên của Keep Running từ những tập đầu tiên nhưng nay lại bị Bạch Lộc chỉ huy khiến cho khán giả bức xúc, cho rằng cô không tôn trọng đàn anh, tự cho mình quyền sắp xếp mọi người.

bach-loc-15.jpg
bach-loc-1.jpg
Nhưng cô lại bị cho là hay làm lố trong show.

Khi soi lại các tập trước, cư dân mạng lại phát hiện Bạch Lộc từng khó chịu khi bị xé bảng tên trong khi đây là nhiệm vụ trong chương trình. Cô cũng bị phàn nàn là thường xuyên cười hết cỡ, biểu cảm làm lố, quá đà. Kết quả là hàng loạt video săm soi chỉ trích Bạch Lộc tràn ngập trên Douyin, làn sóng công kích cô lan sang cả lĩnh vực phim ảnh. Nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối Angela Baby - người chơi cũ của Keep Running khi cô rất thông minh lăn xả và luôn tôn trọng những người chơi khác.

bach-loc-2.jpg
Bạch Lộc đang vướng tranh cãi nặng nề.

Ngược lại, cũng có khán giả bênh vực Bạch Lộc, vì show thiên về vận động như Keep Running rất cần thành viên hoạt bát, vui vẻ, kết nối các khách mời và Bạch Lộc đã làm tốt phần này. Chưa kể các hành động của cô có thể muốn tạo thêm kịch tính chứ không hề có ý coi thường đàn anh như nhiều người suy đoán.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bạch Lộc #Keep Running #Angela Baby #Bạch Lộc thái độ #Bạch Lộc ồn ào

Xem thêm

Cùng chuyên mục