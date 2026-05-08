"Quỷ vương" Faker nắm tay tỏ tình Karina, dân tình "trộm vía" vì thời điểm "tung clip"

Vàng

HHTO - Kênh YouTube chính thức của Google Play bất ngờ đăng tải đoạn video ngắn với tiêu đề gây tò mò: "Faker đã tỏ tình với ai vậy?". Chỉ trong vài giờ, đoạn teaser này đã thu hút nhiều lượt xem, khiến cả cộng đồng gamer lẫn fan K-Pop đứng ngồi không yên vì màn tương tác không tưởng giữa Faker và Karina (aespa).

Đoạn video mở đầu bằng khung cảnh bến xe buýt ngập tràn hoa anh đào rơi, Faker xuất hiện với diện mạo chuẩn "nam chính" phim tình cảm. Dù ai cũng biết anh chàng chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp, thậm chí diễn xuất còn có phần hơi ngượng nghịu nhưng chính sự chân thành và vụng về đó lại khiến fan cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Có một chi tiết mà các fan cứng của Liên Minh Huyền Thoại khi xem đến sẽ phải "thòng tim", chính là cách Google Play biến tấu câu nói thương hiệu của Faker. Nếu ai từng "nổi da gà" với câu nói của anh trên sàn đấu: "All roads lead to me" (Mọi con đường đều dẫn đến tôi), thì trong video này, nó lại trở nên dịu dàng đến lạ: "Mọi con đường của em cuối cùng đều dẫn về anh".

Điểm khiến dân tình "quắn quéo" chính là khoảnh khắc "Quỷ vương" nắm tay Karina và nói: "Giờ đây, không còn là Faker nữa mà với tư cách là con người Lee Sang Hyeok... Tôi thích em. Tôi nghĩ là mình đã có thể chắc chắn rồi".

Cái nắm tay khiến fan T1 nháo nhào đơn giản vì... không ai nghĩ Faker lại dám nắm tay con gái.

Việc sử dụng chính tên thật "Lee Sang Hyeok" trong lời tỏ tình đã đánh trúng tâm lý người hâm mộ. Nó mang lại cho fan cảm giác được thấy một khía cạnh chân thực nhất của anh sau hơn 10 năm chỉ biết đến thi đấu. Ngay sau khi video lên sóng, "chủ tịch" còn khiến dân tình sốc hơn khi đích thân đăng lại dự án này lên story cá nhân, một việc hiếm hoi đối với người vốn cực kỳ kín tiếng như anh.

Dân tình còn đùa rằng cả Faker và nhãn hàng hẳn tính trước, chờ vừa qua ngày sinh nhật của anh (hết ngày 7/5) mới đăng video "tỏ tình" để fan đỡ "hú hồn".

Chiếc story của "Quỷ vương" khiến dân tình phải dụi mắt mấy lần mới dám tin là thật.

Đứng sau những thước phim đầy vibe điện ảnh này không ai khác chính là đạo diễn Shin Woo Seok. Nếu năm ngoái ông từng biến Karina thành Sơ Raphaela dịu dàng trong The Christmas Song, thì năm nay ông lại biến Faker thành một chàng trai si tình, tạo nên một màn kết hợp "kịch trần".

Dù đoạn video chỉ hé lộ những phân cảnh ngắn ngủi nhưng cái nắm tay của Faker dành cho Karina đã đủ khiến dân tình phải nháo nhào chia sẻ. Nhiều người tò mò không biết liệu cảnh nắm tay có phải dùng diễn viên đóng thế không, bởi ai cũng biết chủ tịch T1 vốn "giữ mình" đến mức nào.

Karina và đạo diễn Shin Woo Seok lại tái hợp, dân tình chỉ còn biết ngồi chờ một "siêu phẩm" visual.

Google Play cũng rất biết cách "thử thách" lòng kiên nhẫn của fan khi hẹn ngày ra mắt bản đầy đủ vào 15/5. Từ giờ đến lúc đó, có lẽ hội hóng hớt vẫn sẽ còn tốn không ít thời gian để đoán già đoán non xem "con người Lee Sang Hyeok" khi yêu thật lòng thì sẽ như thế nào.

