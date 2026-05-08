Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Z REVIEW

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàn Quốc làm phim ngắn bằng “diễn viên AI”: Ưng mắt nhưng “vẫn chưa đủ đô”

Hải Đường

HHTO - Ở thị trường phim ngắn của Hàn Quốc, các diễn viên thực thụ đang dần bị thay thế bằng “diễn viên AI”. Trước các “trai xinh gái đẹp thế hệ mới” này, netizen xứ Kim chi đa số có phản ứng giống nhau.

Mới đây, trên diễn đàn Instiz của Hàn Quốc, netizen xứ Kim chi đang bàn luận về việc phim ngắn ở xứ này đang được diễn hoàn toàn bởi “diễn viên AI” - diễn viên được tạo ra bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo thay vì diễn viên người thật.

Bộ phim ngắn được nhắc đến trong bài viết này được đăng tải trên tài khoản Instagram jivn.ai. Nội dung phim kể về một thiên thần rơi xuống trần gian, để hòa nhập với thế giới loài người cô đã mượn một bộ đồng phục nữ sinh mặc tạm. Nhờ khả năng chơi nhạc ấn tượng, thiên thần được nam chính ngỏ lời tham gia ban nhạc của anh chàng.

Nguồn: Instagram jivn.ai
Nguồn: Instagram jivn.ai

Mỗi một tập phim ngắn này dài khoảng từ 45 đến 50 giây. Tình tiết nhanh, diễn viên AI trông “đẹp trai, xinh gái”. Nhiều netizen nhận xét rằng mới xem thì cũng ưng mắt, nhưng rất nhanh sẽ cảm thấy mọi thứ trông cứ giả giả. Các bình luận viết: “Vẫn giả thấy rõ luôn, nhưng đúng là trông đẹp trai, xinh gái đấy”, “Cũng giống thật đấy, nhưng là kiểu cứ rờn rợn”, “Không ghê gớm như người ta nói nhỉ, trông kỳ kỳ”...

dien-vien-ai-7.jpg
dien-vien-ai-8.jpg

Với một số quan điểm cho rằng diễn viên AI sẽ thay thế diễn viên người thật, netizen xứ Kim chi phản bác rằng nếu chỉ dựa trên chất lượng của phim ngắn này mà đưa ra nhận định đó thì “còn lâu”. Họ nhận xét rằng diễn viên AI mới nhìn thì trông bắt mắt thật đấy, nhưng biểu cảm thì vẫn “giả”, do đó thiếu cảm xúc, khó có thể khiến khán giả rung động thật sự.

Các bình luận viết: “Những sản phẩm kiểu này lại càng cho thấy diễn viên thật khó bị thay thế đấy chứ?”, “Cảm ơn nhé, nhờ như này mà tôi tụt hết máu fangirl rồi”, “Tôi không biết sau này nếu công nghệ còn cải thiện hơn nữa thì sẽ ra sao, nhưng phần đạo diễn của cái đầu tiên trông thật vô vọng”, “Tôi không nghĩ AI sẽ thay thế được diễn viên thật đâu”, “Diễn viên AI không bao giờ đủ đô với fangirl nhé”,...

dien-vien-ai-4.jpg
dien-vien-ai-3.jpg
dien-vien-ai-2.jpg

Một số bình luận ít ỏi lên tiếng “bênh vực” cho diễn viên AI, nhưng thực chất là để phê bình những diễn viên người thật diễn kém mà vẫn xuất hiện trên màn ảnh. Họ để lại những bình luận mỉa mai: “Ngoài kia cũng có đầy idol tông điếc và diễn vụng về, có phải họ cũng sẽ bị thay thế luôn không”, “Cái này còn tốt hơn khối diễn viên dở nhưng lại đòi cát-xê cao ngất”...

hht1481-coverfb.jpg
Hải Đường
#Phim ngắn #Phim ngắn Hàn Quốc #Diễn viên AI #Diễn viên trí tuệ nhân tạo #Phim AI #Phim ngắn AI #AI #Trí tuệ nhân tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục