Trang Pháp và loạt biệt danh ra đời từ Đạp Gió: Từ "sứ giả hòa bình" đến Trang Trap

HHTO - Từ ấn tượng đầu tiên về "chị đẹp tóc hồng" của Cnet, đến hiện tại khi chính thức là "tỷ tỷ" của Đạp Gió 2026, Trang Pháp bỏ túi hàng loạt biệt danh mĩ miều đến "tẻn tẻn".

Lần đầu tiên Trang Pháp gây ấn tượng mạnh với khán giả Đạp Gió là khi cô cùng LUNAS biểu diễn tại Đạp Gió 2024. Sân khấu được ghi hình trước nên lúc này, hầu hết khán giả ở hiện trường đều không biết danh tính của các thành viên. Từ những tiết lộ sớm đến khi tiết mục được công chiếu, Cnet nhắc mãi về phần múa cột của "chị đẹp/ tỷ tỷ tóc hồng" - đây cũng là "tên thân mật" đầu tiên dân mạng xứ Trung gọi Trang Pháp.

Trang Pháp múa cột gây ấn tượng mạnh ở sân khấu khách mời tại Đạp Gió 2024 (mùa có Suni Hạ Linh tham gia).

Tóc hồng cũng trở thành "bộ nhận diện" cho Trang Pháp khi chính thức là "tỷ tỷ" của Đạp Gió 2026.

Khi tập đầu tiên của Đạp Gió 2026 lên sóng, phần trình diễn giới thiệu của Trang Pháp tiếp tục được đánh giá cao. Truyền thông Trung Quốc giới thiệu cô là nghệ sĩ đa tài với khả năng hát, trình diễn, sáng tác tốt, gọi cô là "Thái Y Lâm của Việt Nam". Trùng hợp là, ở công diễn 1, tiết mục nhóm của Trang Pháp là Đại Nghệ Thuật Gia - siêu hit của "thiên hậu" Thái Y Lâm.

Đội Trang Pháp thua ở công diễn 1 trước sân khấu bị chê là "kỹ năng mẫu giáo" (Giấy Ghi Chú Ước Nguyện) của đội trưởng Lý Tiểu Nhiễm. Cnet cảm thấy bất công thay cho đội của đại diện Việt Nam trong hàng loạt tag từ khóa đẩy lên top đầu Hot Search mục Giải trí của Weibo sau buổi livestream.

Vài ngày sau, giữa đợt "pressing" đội của Lý Tiểu Nhiễm, Trang Pháp đăng ảnh chụp cùng thân thiết với "trưởng công chúa". Động thái của cô được cho là xoa dịu dư luận đang công kích nữ diễn viên. Cnet và Vnet đều đặt cho Trang Pháp biệt danh mới - "sứ giả hòa bình".

"+2 nạn nhân" của "Trang trap".

Đến công diễn 3, không còn là những nickname mỹ miều như trước, fan Việt đặt cho Trang Pháp biệt danh mới là "Trang trap". Trương Nguyệt "manifest" mong Trang Pháp về đội. Khi thành viên Xán Xán bước vào, cô nói rằng đã nói chuyện với "chị đẹp tóc hồng" 30 phút và báo tin vui với đội trưởng rằng Trang Pháp sẽ chọn về đội Nguyệt giống mình. Tuy nhiên, Trang Pháp đã chọn về đội của An Kỳ. Ngay khoảnh khắc phòng bên cạnh có tiếng hét, cả Trương Nguyệt và Xán Xán đều "hỏn lọn".

Trong bài đăng mới đây, Trang Pháp còn tiết lộ biệt danh khác tại Đạp Gió 2026 là "bé tinh nghịch" của chị em. Sau tập hậu trường ký túc xá, fan Việt gọi lại cái tên "Trang pháo" để ám chỉ các "tỷ tỷ" ở Đạp Gió bị lừa bởi tài nấu ăn của nữ ca sĩ. Ở Việt Nam có meme "đồ Hà Nội thanh", đến thi đấu ở Trung Quốc có "huyền thoại sandwick" cháy.