Netizen Trung Quốc ngỡ ngàng khi "đào" ra học vấn và gia thế của Trang Pháp

HHTO - Dù gây tiếc nuối khi nhận kết quả không như ý tại vòng Công diễn 1 của Đạp Gió 2026, Trang Pháp lại bất ngờ trở thành hiện tượng mạng tại Trung Quốc. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn của một Quán quân, nữ ca sĩ còn khiến netizen xứ tỷ dân "ngả mũ" trước profile học vấn cùng gia thế "không phải dạng vừa".

Thời gian gần đây, Trang Pháp đang trở thành cái tên gây sốt tại thị trường Trung Quốc nhờ hành trình ấn tượng tại chương trình Đạp Gió 2026. Sự chú ý đổ dồn về phía nữ ca sĩ từ vòng Công diễn đầu tiên, khi đội của cô bất ngờ nhận thất bại dù sở hữu phần trình diễn đầy thuyết phục trước đối thủ. Kết quả gây tranh cãi này vô tình trở thành "ngòi nổ" khiến cộng đồng mạng xứ tỷ dân tò mò, bắt đầu hành trình tìm kiếm và "đào" thông tin về học vấn, thân thế cũng như sự nghiệp của nữ ca sĩ đến từ Việt Nam.

Không mất nhiều thời gian để danh xưng Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt của Trang Pháp trở nên viral. Hàng loạt video ghi lại các sân khấu cũ của Trang Pháp được netizen xứ tỷ dân "truyền tay" nhau với tốc độ chóng mặt.

Nhiều người trầm trồ trước nguồn năng lượng bùng nổ, kỹ năng hát live vững vàng cùng tư duy dàn dựng sân khấu hiện đại của cô. Hình tượng một nghệ sĩ vẹn toàn cả khả năng ca hát, vũ đạo lẫn sáng tác đã biến Trang Pháp từ một gương mặt ngoại quốc mới mẻ thành một nhân tố có sức hút tại chương trình.

Không dừng lại ở tài năng trình diễn, Trang Pháp còn ghi điểm nhờ trình độ ngoại ngữ đỉnh cao. Nhờ khoảng thời gian dài sinh sống và học tập tại châu Âu, cô có thể sử dụng trôi chảy tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Đặc biệt, đoạn clip Trang Pháp livestream giải đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Pháp đạt điểm tuyệt đối đã khiến netizen xứ Trung phải trầm trồ. Hình ảnh đối lập giữa một ngôi sao trên sân khấu và một “học bá” có nền tảng học thuật vững chắc đã giúp cô củng cố danh xưng "tài sắc vẹn toàn".

Bên cạnh tài năng, xuất thân của Trang Pháp cũng là chủ đề khiến truyền thông trầm trồ. Cô lớn lên trong một gia đình trí thức với bề dày truyền thống về ngoại giao và giáo dục. Bố cô là Giáo sư - Tiến sĩ chuyên ngành ngoại ngữ với hơn 4 thập kỷ đứng bục giảng, còn mẹ là một nhà ngoại giao kỳ cựu từng có 30 năm cống hiến tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đáng chú ý hơn, ông ngoại cô từng là nhà ngoại giao tham gia vào phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris lịch sử. Chính bối cảnh gia đình tinh hoa này đã trở thành "cái nôi" nuôi dưỡng tư duy sắc bén, phong thái tự tin cùng sự kỷ luật và chuyên nghiệp mà Trang Pháp thể hiện trên các chương trình.