Kim Jae Won từng bị chê trước khi là "hồng hài nhi" vạn người mê ở Yumi's Cell 3

Sam

HHTO - Không chỉ Yumi, khán giả cũng tán thành nếu là họ ngoài đời, họ cũng sẽ rung động và chọn cưới một người như Shin Soon Rok. Kim Jae Won chính là bản live-action hoàn hảo của "hồng hài nhi" họ Shin.

Bị chê không xứng bắt cặp với Kim Go Eun

​Giữa năm 2025, Kim Jae Won được xác nhận vào vai PD Shin Soon Rok - người yêu của Yumi (Kim Go Eun) trong Yumi's Cell 3. Ngay lập tức, trên các diễn đàn bàn luận, Knet phản đối kịch liệt bằng những lời chê bai diễn xuất và danh tiếng của anh không xứng để nên đôi cùng Kim Go Eun.

Thời điểm này, Kim Jae Won chưa có vai diễn nổi bật sau khoảng 3 năm chạm ngõ với màn ảnh. Anh góp mặt trong siêu phẩm The Tale of Lady Ok nhưng chỉ là vai phụ nhàn nhạt. Vai chính trong series được đầu tư lớn của Netflix - Hierarchy bị chê tơi tả từ thiết lập nhân vật đến kỹ năng non nớt. Không ít Knet tuyên bố họ chắc chắn Yumi's Cell 3 sẽ là phần thất bại vì Kim Jae Won.

Knet bối rối "quay xe"

Kim Jae Won có một vai nhỏ ở 2 tập cuối "bom tấn" The Trauma Code (Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương). Anh làm ổn nhân vật bác sĩ vùng chiến tranh Seo Dong Ju. Đến You and Everything Else - bộ phim phát sóng sau khoảng 3 tháng kể từ khi Jae Won được xác nhận đóng chính Yumi's Cell 3, Jae Won vào vai Cheon Sang Hak - anh trai của Sang Yeon.

You and Everything Else khiến khán giả rung động với Sang Hak dịu dàng tinh tế, "lừa" người xem rằng anh qua đời, trốn tránh gia đình vì bị mẹ ngăn cản đến với bạn gái M. Plot twist bất ngờ về M (Muni) chính là lý do khán giả nhớ hoài không quên anh dù chỉ xuất hiện rất ít.

Kỹ năng diễn xuất của Kim Jae Won tiến bộ thấy rõ. Cảm giác non nớt được thay bằng sự dễ chịu đúng chuẩn hình tượng tình đầu thời niên thiếu. Sang Hak là tình đầu của Eun Jung khi cô còn học Trung học (do diễn viên nhí Do Young Seo đóng). Eun Jung trưởng thành do Kim Go Eun thủ vai. Sự cải thiện và liên kết thú vị này là lý do Knet "quay xe", đặt kỳ vọng vào lần nên đôi (chạm mặt) chính thức của Kim Jae Won và đàn chị ở Yumi's Cell 3.

"Hồng hài nhi" được "cả làng" hài lòng

Không phụ hoài mong, Kim Jae Won chứng minh bản thân là lựa chọn hoàn hảo cho Shin Soon Rok. Anh có chiều cao 1m87 "ôm trọn" Yumi (Kim Go Eun), chuẩn gương mặt học sinh body phụ huynh. PD Shin đeo kính điển trai nghiêm túc, bỏ kính ra như "mở khóa" phiên bản đáng yêu.

Vóc dáng "vạn người mê" với nền tảng người mẫu trở thành điểm cộng cho Kim Jae Won khi nhập vai "hồng hài nhi" của Yumi.
"Hồng hài nhi" Shin Soon Rok hướng nội tuyệt đối. Khi đi làm lạnh lùng, ở nhà là "bé bi" thích chơi game, cày phim... tận hưởng không gian riêng. Anh rạch ròi trong tình cảm, không để phát sinh quan hệ mập mờ và thẳng thắn bày tỏ khi biết mình đã yêu Yumi. Soon Rok có Tế bào Hư Hỏng "siêu to khổng lồ" nhưng luôn hành xử lịch thiệp. Anh điềm đạm, kiên nhẫn, tôn trọng Yumi.

Cảnh Yumi thổ lộ về lần "trúng tiếng sét ái tình" ở tàu điện với PD Shin và cách anh xoa đầu, vụt ngay đi vứt kính vì "noona thích" khiến khán giả "xỉu đùng".
Là nụ hôn bánh cá, chiếc ô nghiêng, size gap đến hôn lễ... mọi khoảnh khắc Yumi và Soon Rok bên nhau đều ngập vị ngọt.

Kim Jae Won thể hiện tròn trịa tính cách, cảm xúc của PD Shin một cách tự nhiên, càng xem càng dễ chịu. Anh nhỏ hơn Kim Go Eun 10 tuổi (trong webtoon, Yumi hơn Shin Soon Rok 3 tuổi) nhưng không tạo cảm giác "non tơ" lệch tông. "Phản ứng hóa học" bùng nổ từ những chớm rung động đầu tiên đến khi cả hai chính thức về một nhà.

Tất thảy những điều trên tạo nên một Shin Soon Rok được lòng "cả làng tế bào" lẫn khán giả, cũng đệm thêm một viên gạch cao cho sự nghiệp diễn xuất của Kim Jae Won.

