Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

TPO - Sáng 15/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Hồ Nguyên Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, các nhân sự được bổ nhiệm dịp này đều giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở những đơn vị có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh; đồng thời đề nghị các nhân sự nỗ lực, phát huy thành tích đã đạt được, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh (bên phải) trao quyết định cho ông Hồ Nguyên Hồng.

Đại diện cho các cán bộ mới được bổ nhiệm, ông Hồ Nguyên Hồng hứa sẽ luôn rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.