Chủ tịch Trung Quốc đón Tổng thống Mỹ tại Trung Nam Hải

TPO - Sáng 15/5, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến khu phức hợp Trung Nam Hải để bắt đầu ngày làm việc thứ hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo CNN, hai lãnh đạo sẽ chụp ảnh lưu niệm, sau đó tham gia tiệc trà và bữa trưa làm việc.

Các phóng viên tại hiện trường cho biết ông Tập Cận Bình đã trò chuyện với ông Donald Trump khi hai lãnh đạo đi dạo trong vườn. Một quan chức Trung Quốc đã yêu cầu các phóng viên lùi lại, nói rằng các nhà lãnh đạo muốn có một cuộc thảo luận riêng tư.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trước đây, chỉ một số ít lãnh đạo Mỹ từng đặt chân đến khu phức hợp Trung Nam Hải. Khu vực này rộng 1.500 mẫu Anh, với những gian nhà và đền chùa được cải tạo lại. Đây là nơi các hoàng đế Trung Quốc từng dùng bữa và thư giãn, nay cũng là nơi đặt các văn phòng làm việc hiện đại. Trung Nam Hải cũng là nơi diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Là trung tâm quyền lực, Trung Nam Hải thường được coi là tương đương với Nhà Trắng của Mỹ hoặc Điện Kremlin của Nga. An ninh ở Trung Nam Hải cực kỳ nghiêm ngặt, việc ra vào khu phức hợp được giám sát bởi một đơn vị quân đội tinh nhuệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo cấp cao.

Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Trung Nam Hải trong chuyến đi lịch sử tới Bắc Kinh năm 1972 - lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến thăm Trung Quốc.

Ba mươi năm sau, trong một chuyến đi được coi là kỷ niệm chuyến thăm của ông Nixon và những tiến bộ đạt được trong quan hệ Mỹ - Trung kể từ đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng đã đến Trung Nam Hải, cùng với Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân.

Tổng thống Mỹ cuối cùng đến thăm Trung Nam Hải là ông Barack Obama, người đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây vào năm 2014. Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian dùng bữa tối và uống trà.