Khoảnh khắc của Ngoại trưởng Mỹ Rubio và tỷ phú Elon Musk tại Bắc Kinh gây ‘bão’ mạng xã hội

TPO - Những hành động đầy ngẫu hứng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tỷ phú công nghệ Elon Musk bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng Trung Quốc và quốc tế.

Trước khi cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với một khoảnh khắc được cho là đầy thú vị tại Đại lễ đường Nhân dân.

Video lan truyền trên mạng cho thấy ông Rubio ngẩng đầu quan sát trần nhà của phòng họp, vừa chỉ tay vừa trao đổi với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng như X và Weibo, nơi nhiều người dùng Trung Quốc tỏ ra thích thú trước phản ứng của Ngoại trưởng Mỹ.

Đại lễ đường Nhân dân được thiết kế với sự tỉ mỉ và tay nghề thủ công tinh xảo khi được xây dựng vào những năm 1950. Công trình nổi tiếng với những chiếc đèn chùm pha lê lớn, được bao quanh bởi các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao mạ vàng theo phong cách truyền thống Trung Quốc, và trần nhà nhiều màu sắc được sắp xếp theo hình bàn cờ. Toàn bộ đại lễ đường rực rỡ trong sắc vàng.

Trong khi đó, tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng gây chú ý với phong thái thoải mái tại Bắc Kinh trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Video được chia sẻ trên mạng cho thấy ông Musk đứng cùng nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, trước khi bất ngờ giơ điện thoại lên quay toàn cảnh khu vực bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người dùng mạng nhận xét ông Musk giữ phong thái tự nhiên, đối lập với sự nghiêm nghị của các quan chức xung quanh.