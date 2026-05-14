TPHCM cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm mùa hè

TPO - Hơn 16.000 ca sốt xuất huyết cùng số ca tay chân miệng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái đang khiến TPHCM bước vào giai đoạn cảnh giác cao độ với dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè.

Tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội chiều 14/5, bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết tích lũy, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, số ca mắc tay chân miệng cũng đang ở mức cao với 15.998 ca, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cả hai bệnh đều đã xuất hiện các trường hợp tử vong.

“Đối với tay chân miệng, năm nay đã ghi nhận sự xuất hiện của virus EV71 - tác nhân thường liên quan các ca bệnh nặng và biến chứng nguy hiểm. Hiện một số trường học cũng đã ghi nhận ca bệnh” - bà Nga cho biết.

Ngoài sốt xuất huyết và tay chân miệng, trong 4 tháng đầu năm 2026, TPHCM còn ghi nhận rải rác các ca mắc não mô cầu, sởi và một số bệnh truyền nhiễm khác. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, một số khu vực thuộc địa bàn cũ của tỉnh Bình Dương cũng đã xuất hiện các ca bệnh cần theo dõi chặt chẽ.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ dịch bệnh

Theo nhận định của HCDC, sốt xuất huyết sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn gia tăng theo mùa từ khoảng giữa tháng 6 đến tháng 7 hằng năm. Trong khi đó, tay chân miệng hiện đang có xu hướng giảm theo quy luật dịch tễ nhưng có thể tăng trở lại khi bước vào năm học mới.

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa hè, HCDC đã tham mưu Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch trên toàn thành phố. Trong đó, TPHCM sẽ triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết vào ngày 15/6 với hàng loạt hoạt động như rà soát điểm nguy cơ, xử lý ổ lăng quăng, vệ sinh môi trường và loại bỏ các vật chứa nước có thể phát sinh muỗi truyền bệnh.

Theo bà Nga, chiến dịch này sẽ được triển khai đến từng phường, xã, đặc khu và cần sự tham gia đồng bộ của chính quyền địa phương, các đoàn thể và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

“Một trong những giải pháp được khuyến cáo mạnh mẽ hiện nay là tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết để chủ động bảo vệ sức khỏe trước mùa dịch” - bà Nga nói.

Đối với bệnh tay chân miệng, HCDC khuyến cáo các gia đình có trẻ dưới 5 tuổi cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc loét miệng để đưa trẻ đi khám sớm. Trong trường hợp trẻ được chỉ định điều trị tại nhà, phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu chuyển nặng để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện.

Ngoài ra, HCDC cũng đang triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch tại trường học, đồng thời tăng cường mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng để truyền thông trực tiếp đến người dân. Đối với các bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin như sởi, não mô cầu hay cúm, ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm chủng đầy đủ để chủ động phòng bệnh.

Các biện pháp phòng bệnh không dùng thuốc như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường... vẫn được đánh giá là có hiệu quả cao trong hạn chế lây lan dịch bệnh.

Riêng với bệnh dại, HCDC cho biết đây vẫn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại tại một số địa phương. Ngành y tế khuyến cáo người dân nuôi chó mèo cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi và tuyệt đối không chủ quan khi bị chó, mèo cắn. “Hầu hết các trường hợp tử vong vì bệnh dại đều liên quan đến việc không đi tiêm vắc xin sau khi bị động vật cắn”, bà Nga nhấn mạnh.